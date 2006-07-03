ارسلان قاسمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد پرداخت خسارت پرورش دهندگان ميگو بابت شيوع بيماري لكه سفيد در مزارع پرورشي بوشهر گفت: بالاخره پس از پيگيري هاي پرورش دهندگان و مسئولان ذي ربط و مصوبه دولت در مورد پرداخت بخشي از خسارت وارده به پرورش دهندگان ميگو ، هم اكنون مراحل پرداخت خسارت چهار ميليارد توماني پرورش دهندگان ميگو در حال اجرا است و پيش بيني مي شود از هفته آينده پرداخت شود .

به گفته وي، اين در حالي است كه علي رغم اعلام دو تا سه مصوبه هيئت وزيران در مورد پرداخت استمهال وام ها وحل مشكلات ساير پرورش دهندگان ميگو در كل كشور اما هنوز هيچ كدام اين مصوبات اجرايي نشده است .

قاسمي تاكيد كرد: بخشي از راهكارهاي حل مشكلات پرورش دهندگان ميگو نيز در طرح جامع ميگو كه هم اكنون توسط سازمان شيلات در حال تدوين است نيز مطرح شده است .

وي تسريع در اجراي مصوبه هاي اعلام شده را براي رسيدن به توسعه پايدار در زمينه پرورش ميگو ضروري دانست و گفت: اميد است مشكلات پرورش دهندگان ميگو هر چه سريعتر و با كمك و حمايت مسئولان حل شود .

قاسمي ميزان توليد ميگو را در سال جاري حدود پنج هزار تن اعلام كرد و افزود: امسال از دو هزار تا 2200 هكتار از مزارع پرورشي زير كشت توليد ميگو حدود پنج هزار تن ميگو توليد خواهد شد كه در مقايسه با سال گذشته رشد داشته است .

به گفته وي، در سال 84 توليد ميگو به دليل شيوع بيماري لكه سفيد در مزارع پرورشي استان خوزستان ( بوشهر ) با 60 درصد كاهش درمقايسه با سال 83 به سه هزار تن رسيد .

قاسمي تاكيد كرد: اين در حالي است علي رغم شيوع بيماري لكه سفيد از سال 81 و 82 در مزارع استان خوزستان ، سازمان دامپزشكي هنوز برنامه مشخصي براي رفع مشكلات مزارع بوشهر ندارد .

براساس مصوبه گذشته هيئت دولت در رابطه با پرورش دهندگان ميگوي بوشهري مقرر شده مبلغ 30 ميليون ريال اعتبار براي جبران خسارات بيماري لكه سفيد به ميگوكاران اين استان با نظر كارشناسي سازمان شيلات و دامپزشكي پرداخت شود و همچنين مبلغ 10 ميليارد ريال نيز براي بازسازي زيرساخت‌هاي مزارع آنها پرداخت گردد.

