دلپاك مشغول صداگذاري "خون بازي" است

محمدرضا دلپاك در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد كارهاي جديدش در عرصه صداگذاري دالبي و همكاري با خانم بني اعتماد گفت: "در چند فيلم قبلي خانم بني اعتماد نيز حضور داشتم و تجربه هاي بسيار خوبي از اين همكاري به دست آمد. در حال حاضر امكان تبديل صداي فيلم هاي ايراني به سيستم دالبي اس آر هست و البته براي دالبي ديجيتالي كردن فيلم بايد از امكانات خارج از كشور استفاده كرد. سيستم دالبي اين حسن را دارد كه صداها به صورت محيطي عرضه مي شود و امكان مناسبي براي استفاده مخاطبان از صداي فيلم به وجود مي آيد."



وي تاكيد كرد: "در اين عرصه تا به حال فيلم هاي "دوئل"، "لاك پشت ها پرواز مي كنند"،"بيد مجنون" و "خيلي دور، خيلي نزديك" صداگذاري دالبي ديجيتال شده اند و متاسفانه به دليل تحريم افتصادي نمي توانيم حق كپي رايت استفاده از دالبي ديجيتال را در داخل كشور داشته باشيم. در تهران سينماهاي فلسطين، سپيده، استقلال، فرهنگ و عصر جديد با تجهيز به اين سيستم ها مي توانند از كيفيت پخش خوبي بهره مند باشند."



فيلم "خون بازي" مضموني اجتماعي درباره استفاده جوانان از مواد مخدر دارد و در آن بازيگراني نظير بيتا فرهي، باران كوثري، مسعود رايگان و بهرام رادان ايفاي نقش مي‌كنند. در خلاصه داستان فيلم آمده: سارا همراه مادرش عازم سفر است، سفري در كشاكش خون بازي، براي التيام زخمي به عمق تباهي.