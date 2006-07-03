دلپاك مشغول صداگذاري "خون بازي" است

محمدرضا دلپاك در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد كارهاي جديدش در عرصه صداگذاري دالبي و همكاري با خانم بني اعتماد گفت: "در چند فيلم قبلي خانم بني اعتماد نيز حضور داشتم و تجربه هاي بسيار خوبي از اين همكاري به دست آمد. در حال حاضر امكان تبديل صداي فيلم هاي ايراني به سيستم دالبي اس آر هست و البته براي دالبي ديجيتالي كردن فيلم بايد از امكانات خارج از كشور استفاده كرد. سيستم دالبي اين حسن را دارد كه صداها به صورت محيطي عرضه مي شود و امكان مناسبي براي استفاده مخاطبان از صداي فيلم به وجود مي آيد."
وي تاكيد كرد: "در اين عرصه تا به حال فيلم هاي "دوئل"، "لاك پشت ها پرواز مي كنند"،"بيد مجنون" و "خيلي دور، خيلي نزديك" صداگذاري دالبي ديجيتال شده اند و متاسفانه به دليل تحريم افتصادي نمي توانيم حق كپي رايت استفاده از دالبي ديجيتال را در داخل كشور داشته باشيم. در تهران سينماهاي فلسطين، سپيده، استقلال، فرهنگ و عصر جديد با تجهيز به اين سيستم ها مي توانند از كيفيت پخش خوبي بهره مند باشند."
فيلم "خون بازي" مضموني اجتماعي درباره استفاده جوانان از مواد مخدر دارد و در آن بازيگراني نظير بيتا فرهي، باران كوثري، مسعود رايگان و بهرام رادان ايفاي نقش ميكنند. در خلاصه داستان فيلم آمده: سارا همراه مادرش عازم سفر است، سفري در كشاكش خون بازي، براي التيام زخمي به عمق تباهي.
محمدرضا دلپاك اين روزها مشغول صداگذاري فيلم سينمايي "خون بازي" به كارگرداني رخشان بنياعتماد در استوديو روشنا است كه قرار است به شيوه دالبي اس آر تبديل شود.
