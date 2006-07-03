810 متكدي از سطح شهر تهران جمع آوري شدند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، از مجموع متكديان جمع آوري شده 579 نفر مرد ، 175 نفر زن و 56 نفر نيز كودك بودند كه از بين كودكان 39 نفر آنها از اتباع بيگانه بودند.

بنابراين گزارش ، تاكنون حكم 504 نفر از متكديان جمع آوري شده صادرگرديد كه از اين تعداد 5/13 درصد به اداره كل اتباع بيگانه ، 9/19 درصد بهزيستي ، 9/1 درصد كميته امداد ، 25 درصد مركز قرچك، 2/10 درصد زندان، 3/22 درصد به نيابت ، 2/7 درصد نيز حكم اقامت در مركز تا اطلاع ثانوي دريافت كردند.

به گزارش مهر ، از مجموع 810 متكدي جمع آوري شده ، 3/59 درصد آنها اقدام به تكدي گري مستقيم كردهع و 4/15 درصد نيز به خاطر تكدي گري غير مستقيم و داشتن مشاغل كاذب (فال ، گل ، آدامس و...) جمع آوري شدند و مابقي آنها نيز بيماران رواني مزمن ، افراد معتاد و بي خانمان ها و... بودند.