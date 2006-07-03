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۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

/ در ادامه طرح جمع آوري متكديان /

810 متكدي از سطح شهر تهران جمع آوري شدند

810 متكدي از سطح شهر تهران جمع آوري شدند

مددكاران شهرداري تهران با همكاري ماموران انتظامي از 23 ارديبهشت تا سوم تير ماه جاري موفق به جمع آوري 810 نفر از افرادي كه به شكل هاي مختلف تكدي گري مي كردند ، شدند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، از مجموع متكديان جمع آوري شده 579 نفر مرد ، 175 نفر زن و 56 نفر نيز كودك بودند كه از بين كودكان 39 نفر آنها از اتباع بيگانه بودند.

بنابراين گزارش ، تاكنون حكم 504 نفر از متكديان جمع آوري شده صادرگرديد كه از اين تعداد 5/13 درصد به اداره كل اتباع بيگانه ، 9/19 درصد بهزيستي ، 9/1 درصد كميته امداد ، 25 درصد مركز قرچك، 2/10 درصد زندان، 3/22 درصد به نيابت ، 2/7 درصد نيز حكم اقامت در مركز تا اطلاع ثانوي دريافت كردند.

به گزارش مهر ، از مجموع 810 متكدي جمع آوري شده ، 3/59 درصد آنها اقدام به تكدي گري مستقيم كردهع و 4/15 درصد نيز به خاطر تكدي گري غير مستقيم و داشتن مشاغل كاذب (فال ، گل ، آدامس و...) جمع آوري شدند و مابقي آنها نيز بيماران رواني مزمن ، افراد معتاد و بي خانمان ها و... بودند.

کد مطلب 347620

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