اصولگرايان را اصلاح طلب تر از اصلاح طلبان مي دانم/ جريان دوم خرداد مباني اصلاحات را به طور شفاف تبيين كند

سيد جلال فياضي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در تحليل عملكرد جريان دوم خرداد و علت شكست آنان در انتخابات نهم رياست جمهوري ، اظهار داشت: جريان دوم خرداد بايد در مباني نظري، سياسي، و عملكرد خود تجديد نظر كند و با طرد برخي جريان هاي تندرو كه اصلاحات را درغير از چارچوب قانون اساسي و اصلاحات معرفي مي كردند، مباني مشخصي را براي خود تدوين نمايند.

وي بخش عمده پيروزي اصولگرايان درسوم تير را به عملكرد جريان دوم خرداد در 8 سال گذشته مرتبط دانست و اظهار داشت: برخي افراد در جريان دوم خرداد مطالبات خود را جايگزين مطالبات مردم كردند بنابراين جريان دوم خرداد را ابتدا به نفع خود مصادره كردند و آن را به انحراف كشاندند.

با عدم بازنگري در استراتژي ها و مباني فكري جريان دوم خرداد شانسي براي بازگشت آنان به قدرت باقي نمي ماند مگر اينكه در عمل نشان دهند اشكالات كاري خود را پذيرفته اند و در صدد جبران آن هستند

دبير جمعيت آبادگران جوان خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه مردم علاقمند هستند خدمتگزاري را در چارچوب حفظ مباني ديني داشته باشند، افزود: بدليل اينكه شعارهاي احمدي نژاد بيان كننده دردها و مشكلات مردم بود لذا شعارهاي او مورد استقبال مردم قرار گرفت.

سيد جلال فياضي معتقد است: با عدم بازنگري در استراتژي ها و مباني فكري جريان دوم خرداد شانسي براي بازگشت آنان به قدرت باقي نمي ماند مگر اينكه در عمل نشان دهند اشكالات كاري خود را پذيرفته اند و در صدد جبران آن هستند.

وي با اشاره به متفاوت بودن ماهيت مجلس خبرگان و شوراهاي شهر، گفت: به طور قطع در انتخابات مجلس خبرگان اغلب تشكلهاي اصولگرا از جامعتين و جريانهاي اصلاح طلب نيز به طور طبيعي در چارچوب مجمعين عمل خواهند كرد و پيش بيني مي شود غير از جريان دوم خرداد و اصولگرايان كانديدايي به صورت منفرد نيز در انتخابات خبرگان رهبري شركت خواهند كرد.

دبير جمعيت آبادگران جوان خراسان رضوي با اشاره به اينكه درانتخابات شوراهاي شهر شاهد رقابت سنگينتري خواهيم بود، تصريح كرد: به نظر مي رسد درانتخابات شوراها در بين اصلاح طلبان و اصولگرايان ليست واحدي وجود نداشته باشد و هر يك از جريانهاي سياسي چند ليست متفاوت معرفي كنند ، حتي تعداد كانديداهاي منفرد بيشتر از خبرگان خواهد بود از اين رو هنوز چشم انداز روشني در انتخابات شوراها براي دست يابي به ليستهاي واحد در بين جريانهاي سياسي مشاهده نمي شود.

فياضي در بخش ديگري از سخنانش، ضمن موافقت با همزماني انتخابات، خاطرنشان كرد: بهترين نوع همزماني، همزماني انتخابات شوراها، مجلس و رياست جمهوري است چراكه با يكديگر تناسب لازم را دارند و نسبت به هم از سنخيت بيشتري نيز برخوردارند.

بهترين نوع همزماني، همزماني انتخابات شوراها، مجلس و رياست جمهوري است چراكه با يكديگر تناسب لازم را دارند و نسبت به هم از سنخيت بيشتري نيز برخوردارند

وي در عين حال ، هزينه هاي همزماني انتخابات را بيشتر از برگزاري مستقل آنها ارزيابي كرد و گفت: با توجه به جدا بودن ناظران هريك از اين دو انتخابات، وجود دو جريان نظارت در درون يك صندوق مشكلات اجرايي زيادي ايجاد خواهد كرد و از اين موضوع گذشته به دليل اينكه دوره فعاليت شوراي شهر دوم در ارديبهشت ماه 86 پايان مي يابد عملا شوراي شهر انتخاب شده دوره سوم با تاخير كار خود را آغاز خواهد كرد و همين امر عملكرد شهرداريها را كه وابسته به عملكرد شوراي شهر هستند ، را تحت الشعاع قرار خواهد داد.