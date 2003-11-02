اسراييل بزرگترين تهديد صلح جهاني است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي زبان گاردين، بخش سنجش افكارعمومي كميسيون اروپايي اتحاديه اروپا در يك نظر سنجي كه از7500 اروپايي به عمل آورده است، اعلام كرد رژيم صهيونيستي پيش از كره شمالي، افغانستان در صدر تهديدات صلح جهاني قراردارد. اين گزارش كه هنوز به چاپ نرسيده است، سبب واكنش بين المللي شده است.

اين نظر سنجي كه در ماه اكتبر صورت گرفته است از هر يك از 15 كشور عضو اتحاديه اروپا 500 تن را برگزيده و اين سوال را از آنان پرسيده است كه آيا از نظر آنان براي صلح جهاني تهديدي وجود دارد يا نه . 59 درصد از مصاحبه شوندگان اسراييل را تهديدي قطعي براي صلح جهاني نام برده اند.

اين نظر سنجي كه به طور محدود از پايگاه اينترنتي هرالدتريبون فاش شد، سبب برپا شدن جنجال ازسوي رژيم صهيونيستي گرديد.

موسسه سيمون ويسنتال اسراييل از اتحاديه اروپا خواست درروند صلح اسراييل و فلسطين دخالت نكند واروپا را محكوم كرد كه اززمان جنگ جهاني دوم احساس "ضد يهودي" آنها را رنج مي دهد.

اين نظرسنجي نشان مي دهد جامعه اروپا از سياست هاي آريل شارون در برابر انتفاضه ناراضي است.

طبق اطلاعات به دست آمده اظهارات مقامات رژيم صهيونيستي فقط درآمريكا داراي طرفداراني است اما مقامات رژيم صهيونيستي با مذاكرات نيمه پنهاني كه با فرانسه و انگليس داشته اند، نتوانسته اند توفيقي در جلب نظر اين كشورهاي اروپايي داشته باشند.

"رابي ماروين هير" موسس مركز ويسنتال اظهار داشت: "تعجب ما از نتايج اين نظر سنجي كه اسراييل را تهديدي بزرگتر از كره شمالي براي صلح جهاني دانسته است، به قدري شديد است كه فقط مي توان آن را به احساسات ضد يهود نسبت داد كه در روزهاي اخير در اروپا رواج يافته است."

