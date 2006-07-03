مادمازل كتي و نويسنده اش به راديو مي آيند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، در اين برنامه ميترا الياتي از آثار خود بويژه مجموعه داستان " مادمازل كتي " سخن مي گويد. او اين كتاب را در سال 1380 نوشت كه از سوي بنياد ادبي گلشيري به عنوان مجموعه داستان برگزيده سال انتخاب شد.

دغدغه اصلي ميترا الياتي در مجموعه داستانش مادمازل كتي مساله مهاجران و مهاجرت است از اين رو داستان ‌هايش از لحاظ مضمون از زنان نويسنده معاصر و طرح مسائل خاص زنان فاصله مي ‌گيرد.

اسدالله امرايي درباره اين مجموعه نوشته است : " مادمازل كتي و چند داستان ديگر، مجموعه هفت داستان كوتاه از ميترا الياتي است كه در نخستين حضور خود در قالب كتاب، جايزه بنياد گلشيري و جايزه خانه داستان را ربود. چاپ هاي متعدد كتاب و استقبال جامعه كتابخوان در داخل و خارج از كشور و ترجمه تعدادي از قصه ها هر چند به صورت محدود، نشان از حضور نويسنده اي خوش دست داشت. جوايزي كه با عنايت به رويكردهاي مختلف معني و مفهومي خاص داشت..."

مادمازل كتي و چند داستان ديگر، اولين مجموعه داستان ميترا الياتي در سال 1380 توسط نشر چشمه منتشر شد. اين كتاب از سوي منتقدين ادبي مورد توجه بسياري قرار گرفت و جوايزي مختلفي را همچون جايزه مشترك اولين مجموعه داستان سال 81 بنياد گلشيري و جايزه مشترك اولي هاي " خانه داستان " از آن خود كرد.

برنامه گفتگو با ادبيات از سه شنبه سيزدهم تا پنج شنبه پانزدهم تيرماه با حضور ميترا الياتي علاوه بر بحث پيرامون آثار اين نويسنده نگاهي به وضعيت داستان نويسي معاصر خواهد داشت. اين برنامه ساعت 30/21 از راديو فرهنگ پخش مي شود.



