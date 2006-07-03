داستايوسكي الهام بخش دي پارديو بوده است

به گزارش خبرنگارسينمايي مهر اين هنرپيشه كه جايزه يك عمر فعاليت هنري را ازجشنواره بين المللي فيلم مسكو دريافت كرد دراين باره گفت :" نويسنده اي مانند داستايوسكي باعث شد كه من نسبت به بازيگري گرايش پيدا كنم."



بازيگرنامي فيلم " بينوايان " در ادامه صحبت هايش افزود : " مي دانم كه مردم روسيه تولستوي را به داستايوسكي ترجيح مي دهند اما داستايوسكي نقش بسزايي درشكل گيري زندگي من بازي كرد. من هميشه احساس خوبي نسبت به روح مردمان روسيه داشتم وشايد يكي ازدلايل امر اين بود كه به خواندن كتاب هاي داستايوسكي خو گرفته ام."



دي پارديو با اشاره به اينكه همواره اكراين را دوست داشته است گفت :" من جمهوري شوروي سابق را دوست داشتم چرا كه بالزاك نويسنده فرانسوي نيز به اين شهر و ساكنانش مهر مي ورزيد."



اين هنرپيشه مطرح علاوه براين اعلام كرد كه بزودي توليد فيلمي را براساس " تاراس بولبا " نوشته نيكولاي گوگول در اكراين توليد مي كند.



دي پارديو درپايان صحبت هايش ابراز تاسف كرد كه هرگز فرصت فيلمسازي در روسيه را نيافته است.



وي گفت :" از سال 1989 سعي كرده ام كه فيلمي را درمسكو بسازم اما پس از ده تلاش براي مذاكره با تهيه كنندگان وكارگردان ها ناكام ماندم و مي توان گفت كه ازاين امر خسته شده ام."



دي پارديو خاطرنشان كرد كه به هيچ عنوان تصميم به كناره گيري از سينما ندارد ودرصدد ست تمركزش را بر 20 درصد از بخشي كه از سرمايه گذاري تلويزيون بي بهره است معطوف كند.