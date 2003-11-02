مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرودر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و بدون اشاره به نام كشوري گفت: در نخستين مرحله خط توليد خودرو سمند در يك كشور ديگر راه اندازي خواهد شد.
منوچهر منطقي تصريح كرد: ايران خودرو در راستاي استاندارد كردن توليدات در زمينه جذب بازارهاي جديد ، شناسايي بازارهاي صادراتي و تنوع محصولات گام بر مي دارد.
وي با بيان اينكه : تجهيز منابع مالي و استفاده از تسهيلات ارزان قيمت از رويكردهاي مهم اين شركت است تصريح كرد: بانك توسعه اسلامي طرح تامين مالي صادرات محصولات ايران خودرو را دست بررسي دارد.
منطقي گفت: بر اساس اين طرح بانك توسعه اسلامي براي افزايش صادرات محصول ايران خودرو و شناسايي بازارهاي جديد صادراتي منابع مالي لازم را در اختيار ايران خودرو قرار مي دهد.
به گفته وي ، مذاكرات مربوط به اعطاي اين تسهيلات در حال نهايي شدن است و پس از توافق و امضاي قرارداد به ميزان 50 ميليون دلار وام به ايران خودرو پرداخت خواهد شد.
مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو، بهبود كيفيت محصولات توليدي، استفاده از فناوري هاي جديد ، توجه به ارتقاي كيفيت قطعات توليد داخل و حركت براي توليد محصولات جديد از اهداف راهبردي شركت ايران خودرو ذكركرد.
مدير عامل ايران خودرو در گفت و گو با "مهر":
ايران خودرو راه اندازي خط توليد محصولات خود را دركشورهاي ديگر بطور جدي پيگيري مي كند
ايران خودرو خط توليد سمند را در يكي از كشور هاي خارجي راه اندازي مي كند و راه اندازي خط توليد محصولات خود را در كشور هاي ديگر به طور جدي پيگيري مي كند.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرودر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و بدون اشاره به نام كشوري گفت: در نخستين مرحله خط توليد خودرو سمند در يك كشور ديگر راه اندازي خواهد شد.
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