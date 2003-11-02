ايران خودرو راه اندازي خط توليد محصولات خود را دركشورهاي ديگر بطور جدي پيگيري مي كند

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرودر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و بدون اشاره به نام كشوري گفت: در نخستين مرحله خط توليد خودرو سمند در يك كشور ديگر راه اندازي خواهد شد.

منوچهر منطقي تصريح كرد: ايران خودرو در راستاي استاندارد كردن توليدات در زمينه جذب بازارهاي جديد ، شناسايي بازارهاي صادراتي و تنوع محصولات گام بر مي دارد.

وي با بيان اينكه : تجهيز منابع مالي و استفاده از تسهيلات ارزان قيمت از رويكردهاي مهم اين شركت است تصريح كرد: بانك توسعه اسلامي طرح تامين مالي صادرات محصولات ايران خودرو را دست بررسي دارد.

منطقي گفت: بر اساس اين طرح بانك توسعه اسلامي براي افزايش صادرات محصول ايران خودرو و شناسايي بازارهاي جديد صادراتي منابع مالي لازم را در اختيار ايران خودرو قرار مي دهد.

به گفته وي ، مذاكرات مربوط به اعطاي اين تسهيلات در حال نهايي شدن است و پس از توافق و امضاي قرارداد به ميزان 50 ميليون دلار وام به ايران خودرو پرداخت خواهد شد.

مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو، بهبود كيفيت محصولات توليدي، استفاده از فناوري هاي جديد ، توجه به ارتقاي كيفيت قطعات توليد داخل و حركت براي توليد محصولات جديد از اهداف راهبردي شركت ايران خودرو ذكركرد.

