بن بست مذاكرات براي آزادي اسير اسرائيلي / هراس از احتمال ترور نخست وزير فلسطين

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين سايت سوئيسي در ادامه مي افزايد: اسرائيل كه به حملات خود به نوار غزه ادامه مي دهد، درخواستهاي گروه هاي مسلح فلسطيني ازجمله شاخه نظامي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) را رد كرد. اين گروه ها خواستند در مقابل آزادي نظامي ربوده شده صهيونيستي بايد يك هزار زنداني فلسطيني آزاد شوند.

يك مقام بلندپايه فلسطيني كه درمذاكرات شركت داشت، تاكيد كرد: وضعيت بسيار خطرناك است و ما مي توانيم بگوييم كه همه چيز بلوكه شده است. اسرائيل نمي خواهد هيچ يك از زندانيان را آزاد كند و گروه هاي مسئول ربودن سرباز اسرائيلي نيز به درخواست هاي خود پافشاري مي كنند.

سخنگوي وزارت خارجه اسرائيل در اين زمينه مي گويد: "ايهود اولمرت" نخست وزير موضع خود را در اين زمينه به روشني بيان كرده است. هيچ مذاكراتي با ربايندگان صورت نخواهد گرفت. اگر "گيلاد شاليت" آزاد نشود، اسرائيل به نحوي كه بايد اقدام كند، وارد عمل خواهد شد.

فلسطينيان در برابر اين عدم اطمينان ها، ترس خود را براي زندگي نخست وزير خود پس از تهديدهاي مكرر اسرائيلي ها عليه مسئولان حماس ابراز كردند.

يك مقام رياست دولت خودگردان فلسطين اظهار داشت: زندگي هنيه در معرض خطر قرار دارد اگر گروه هاي فلسطيني سرباز اسرائيلي را آزاد نكنند.

ارتش اسرائيل شب گذشته نيز به حملات خود به نوار غزه ادامه داد.

سخنگوي ارتش اسرائيل گفت :هفت جاده مورد استفاده گروه هاي مسلح در شمال و مركز نوار غزه در ين حملات هدف قرار گرفت.

به گفته يك مقام نظامي، حدود 500 توپ و خمپاره توسط توپخانه اسرائيل و نيروي دريايي شب گذشته به سوي نوار غزه شليك شد.

اين درحالي است كه يك مقام فلسطيني اعلام كرد كه گيلاد شاليت زنده است و حال وي نيز خوب مي باشد.

يك مقام جنبش فتح به رياست "ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد كه يك پزشك شاليت را تحت درمان قرار داده است.

به گزارش "مهر"، نظاميان رژيم صهيونيستي امروز دوشنبه، در ادامه حملات خود بر ضد ملت فلسطين با حمايت چندين دستگاه تانك و تجهيزات زرهي بخشي از منطقه شمال نوار غزه را به اشغال خود درآوردند.

نظاميان اسرائيلي امروز براي اولين بار از زمان ربوده شدن يك نظامي اين رژيم در 25 ژوئن(4 تير) وارد منطقه اي در شمال غزه شدند.

اين منابع در توجيه اقدامات تروريستي و غير قانوني رژيم صهيونيستي گفتند: شماري از نيروهاي اسرائيلي براي جست و جو جهت يافتن تونل ها و بمب و مواد منفجره به شمال غزه وارد شدند.

در همين حال، شاهدان عيني گفتند كه 25 دستگاه تانك و نيز بلدوزرهاي ارتش رژيم صهيونيستي را درحال ورود به شمال نوار غزه مشاهده كرده اند.

ارتش رژيم صهيونيستي ازچهارشنبه گذشته از زمين و هوا به بهانه آزادي نظامي مفقود شده خود به مناطق مختلف نوار غزه يورش برده است كه در جريان آن به تاسيسات زيربنايي فلسطينيان به ويژه آب و برق، پل ها و جاده ها خسارتهاي فراواني وارد شده است.

اين رژيم درادامه تجاوزات خود، همچنين دفتر اسماعيل هنيه نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين را هدف قرار داده و 64تن از وزيران و نمايندگان و اعضاي جنبش حماس را بازداشت كرده است.

ارتش رژيم صهيونيستي همچنين فرودگاه رفح در جنوب نوار غزه را در اشغال خود دارد.