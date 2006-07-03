سوريه به درخواست كشورهاي عربي براي اعمال فشار بر حماس پاسخ نداد

به گزارش خبرگزاري مهر، سياستمداران سوري و فلسطيني اعلام كردند: تا زماني كه اسرائيل غزه را هدف حملات خود قرار مي دهد ، هرگز حماس را براي آزادي اسير اسرائيلي تحت فشار قرار نمي دهند.

اين شخصيت هاي سياسي همچنين تاكيد كردند: دولت سوريه به مسئولان عرب ابلاغ كرده كه هرگز رهبران حماس را با هدف آزادي يك اسير اسرائيلي تا زماني كه غزه در آتش مي سوزد ، تحت فشار قرار نمي دهند.

"سليمان حداد" يكي ازاعضاي كميته روابط خارجي پارلمان سوريه و همچنين از اعضاي حزب بعث سوريه اعلام كرد: سوريه ممكن است دراين باره نقش آفريني كند، اما، تا زماني كه اسرائيل دست از حملات خود عليه غزه برندارد،هرگز حماس را تحت فشار قرار نمي دهد.

اين درحالي است كه سياستمداران برجسته فلسطيني نيز تصريح كردند: مصر، قطر ، اردن تماس هايي را برقراركردند و طي اين تماس ها درمورد تحت فشار قرار دادن حماس براي آزادي اسير اسرائيلي مذكور مذاكره كردند.

به گفته يك سياستمدار فلسطيني، سوريه نيز در پاسخ به اين تماس ها اعلام كرده است: تا زماني كه غزه در آتش مي سوزد سوريه دست به چنين كاري نمي زند.

السفير درادامه مي نويسد: ديپلمات هاي غربي ديدار دو روزپيش "بشار اسد" رئيس جمهوري سوريه را با "شيخ حمد بن جاسم بن جبرآل ثاني" وزير امورخارجه قطر را براي ميانجيگري اين كشور با حماس براي آزاد سازي اين اسير فلسطيني برشمردند و اين درحالي است كه حماس اين موضوع را رد كرد.

25 ژوئن ( 4 تيرماه)چند گروه فلسطيني يك نظامي صهيونيست را در نوارغزه ربودند. رژيم اشغالگر قدس نيز به اين بهانه حملات بي امان خود را عليه ملت فلسطين شدت داد.

در پي اين حملات رژيم صهيونيستي 26 نماينده و 8 وزير فلسطيني به اضافه چند تن ديگر از مقامات فلسطيني بازداشت شدند.