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۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۷

مجمع عمومي انجمن چهره‌پردازان تئاتر برگزار مي‌شود

مجمع عمومي انجمن چهره‌پردازان خانه تئاتر با هدف ارائه گزارش عملكرد هيات مديره در دو سال گذشته و برگزاري انتخابات براي تعيين هيات مديره جديد 18 تيرماه برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دومين جلسه مجمع عمومي خانه تئاتر يكشنبه 18 تير ماه ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار مي شود. اولين جلسه مجمع عمومي اين انجمن شنبه سوم تيرماه برگزار شد كه به دليل به حد نصاب نرسيدن رسميت پيدا نكرد.

انجمن چهره پردازان خانه تئاتر از تمامي اعضاء خود براي حضور در اين جلسه و شركت در انتخابات دعوت مي كند. به دليل اينكه مجمع عمومي براي دومين بار تشكيل مي شود، جلسه با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي يابد و انتخابات هيات مديره نيز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 347658

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