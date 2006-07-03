"بازگشت سوپرمن" در آسمان گيشه اوج گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جديدترين فيلم از مجموعه آثار مرد فولادي در گيشه به خوبي درخشيد و مجموع فروش آن در پنج روز نخست اكران به 84 ميليون دلار رسيد. اين موفقيت باعث شد استوديو برادران وارنر كه تهيه و توليد فيلم را بر عهده داشته ركورد فروش فيلم "بازگشت بتمن" را كه سال گذشته به نمايش درآمد، بشكند.



بتمن كه ديگر فوق قهرمان استوديو برادران وارنر بود با افتتاحيه 49 ميليون دلاري مواجه شد و مجموع فروش آن در پنج روز نخست اكران به 73 ميليون دلار رسيد. اوج گيري سوپرمن در آسمان گيشه بي ترديد خوب بود، ولي اين فوق قهرمان نتوانست بر "مرد عنكبوتي 2" چيره شود. دومين قسمت از مجموعه آثار پرفروش "مرد عنكبوتي" در پنج روز نخست نمايش در ماه جولاي 2004 بالغ بر 152 ميليون دلار بليت فروخت.



از ديگر فيلم هاي پايان هفته مي توان به فيلم "شيطان پرادا مي پوشد" با بازي مريل استريپ و آن هاتاوي اشاره كرد. اين فيلم با فروش حيرت انگيز 27 ميليون دلاري مواجه شد، در حالي كه كارشناسان معتقد بودند افتتاحيه آن به 20 ميليون دلار هم نمي رسد. كمدي "كليك" با شركت آدام سندلر كه هفته گذشته صدرنشين جدول فروش بود، اين هفته با فروش 19 ميليون دلاري به جايگاه سوم جدول سقوط كرد. مجموع فروش "كليك" در 10 روز نمايش به 78 ميليون دلار رسيد.



در اين ميان انيميشن "خودروها" همچنان قدرتمند است. اين اثر در تعطيلات پايان هفته بالغ بر 14 ميليون دلار فروش كرد و به جايگاه چهارم جدول دست يافت. فيلم هاي "ناچو ليبري" با فروش 6 ميليون دلار، "خانه اي كنار درياچه" با فروش 5 ميليون دلار و "تند و آتشين: انحراف توكيو" با فروش 4 ميليون دلار از ديگر فيلم هاي موفق در گيشه هستند.