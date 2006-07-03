تقويت روابط پارلماني ميان عراق و ايران / گفتگو درباره امنيت و ثبات منطقه

به گزارش خبرگزاري مهر، اين سخنگوي دفترلمشهداني در گفتگو با خبرگزاري رسمي كويت "كونا" بحث و تبادل نظر درباره آخرين رويدادهاي صحنه عراق و منطقه را از ديگر محورهاي گفتگوي رئيس پارلمان عراق با مقام هاي ايراني دانست و خاطر نشان كرد كه اين امر به تحقق و تقويت امنيت و ثبات كلي منطقه و به ويژه عراق كمك مي كند.

مقام هاي سياسي بلندپايه عراق از جمله جلال طالباني رئيس جمهوري؛ ابراهيم جعفري نخست وزير پيشين و نيز سيد عبدالعزيز حكيم رئيس فراكسيون اكثريت پارلمان عراق(ائتلاف عراق يكپارچه) از ديگر مقام هاي عراقي هستند كه تاكنون به تهران سفر كرده و گفتگوهايي را با مقام هاي ايراني صورت دادند.

"محمود المشهداني" امروز در چارچوب سفري رسمي براي ديدار و گفتگو با مقام هاي ايراني وارد تهران مي شود.