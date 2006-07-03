دوره كارشناسي ارشد مشمول بخشنامه انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، متن بخشنامه قبلي انتقال به شماره 1009/2 مورخ 2/2/85 به شرح زير است: با توجه به ضرورت حل مشكلات مترتب به تحصيل دانشجويان ايراني در خارج كشور، به خصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي ميانه از يك سو و جلوگيري از خروج بي رويه ارز براي تحصيل در رشته هاي داير در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور از سوي ديگر، لازم است آن دانشگاه با ايجاد ظرفيت اضافي متناسب با تعداد درخواست هاي دريافتي، نسبت به پذيرش دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه خارج كشور با توجه به ملاحظات زير اقدام كند:

1-اين بخشنامه صرفا براي پذيرش دانشجوي انتقالي در نيمسال اول 86-85 قابل اجراست و تسري آن به نيمسال هاي بعدي مجاز نيست.

2- صرف احراز اشتغال به تحصيل دانشجو در خارج كشور براي پذيرش كفايت دارد و ارائه گواهي گذراندن واحدهاي درسي ضرورت ندارد.

3- دانشگاه پذيرنده در معادل سازي يا عدم معادل سازي واحدهاي گذرانده دانشجو با توجه به اعتبار دانشگاه مبدا، رشته تحصيلي و نمرات دانشجو مختبار است.

4- شهريه دريافتي از دانشجويان انتقالي با تصويب هيئت امنا هر دانشگاه تعيين مي شود، با اين توجه كه شهريه تعيين شده نبايد از سقف هزينه سرانه دانشگاه هاي دولتي تعيين شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بيشتر باشد.

5- دانشجويان انتقالي در طول دوران تحصيل مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه پذيرنده خواهند بود.