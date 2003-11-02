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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۴۶

عراق مدعي حضور 8 هزار اسير و مفقود عراقي در ايران شد

مقامات عراقي مدعي شدند 8 هزار اسير و مفقود اين كشور در ايران وجود دارند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، وزارت حقوق بشرعراق نحوه تشكيل كميته اي متشكل از چند وزارتخانه را براي پيگيري وضع اسراي و مفقودين عراقي درخاك ايران را بررسي مي كند.
وزارت حقوق بشرعراق مدعي شد: همچنان 8 هزاراسير و مفقود عراقي در خاك ايران به سر مي برند.
عبدالباسط تركي وزيرحقوق بشرعراق دراين باره گفت : كميته مورد نظر با شركت نمايندگاني از وزارتخانه كشور، امور خارجه ، كارو اموراجتماعي و نيز وزارت حقوق بشر براي بازگشايي پرونده اسرا و مفقودين عراقي در ايران شكل خواهد گرفت .
تركي افزود، تحركات و اقدامات دراين زمينه آغاز شده است و در اين رابطه تماسها و نشستهايي با مسئولان وزارت امورخارجه ايران انجام شده است كه مقامات ايراني اظهارداشتند اين پرونده مختومه شده است.

کد مطلب 34770

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