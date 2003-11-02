عراق مدعي حضور 8 هزار اسير و مفقود عراقي در ايران شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، وزارت حقوق بشرعراق نحوه تشكيل كميته اي متشكل از چند وزارتخانه را براي پيگيري وضع اسراي و مفقودين عراقي درخاك ايران را بررسي مي كند.

وزارت حقوق بشرعراق مدعي شد: همچنان 8 هزاراسير و مفقود عراقي در خاك ايران به سر مي برند.

عبدالباسط تركي وزيرحقوق بشرعراق دراين باره گفت : كميته مورد نظر با شركت نمايندگاني از وزارتخانه كشور، امور خارجه ، كارو اموراجتماعي و نيز وزارت حقوق بشر براي بازگشايي پرونده اسرا و مفقودين عراقي در ايران شكل خواهد گرفت .

تركي افزود، تحركات و اقدامات دراين زمينه آغاز شده است و در اين رابطه تماسها و نشستهايي با مسئولان وزارت امورخارجه ايران انجام شده است كه مقامات ايراني اظهارداشتند اين پرونده مختومه شده است.





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