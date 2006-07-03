بوش به نام مبارزه با تروريسم اطلاعات شخصي را كنترل مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه گاردين، بيل كلر (Bill Keller ) درگفتگو با شبكه سي بي اس اعلام كرد: ما خبر جديدي را در مورد كنترل حساب هاي بانكي از سوي جرج بوش منتشر نكرديم، زيرا هم اكنون مدت هاست افكار عمومي به خوبي آگاه است كه دولت بوش به طور غير قانوني اطلاعات شخصي افراد را مورد كنترل قرار مي دهد.

وي ضمن اعلام حمايت از خبري كه در نيويورك تايمز منتشر شده است، ادامه داد: ما درمقابل افكار عمومي مسئول هستيم و هر چه را كه براي اطلاع آنها لازم باشد، منتشر مي كنيم.

كلر تاكيد كرد: گمان نمي كنم خبري را كه ما در مورد كنترل حساب هاي بانكي كنتشر كرديم، جديد باشد، زيرا در پي انتشار خبر مربوط به استراق سمع از سوي دولت بوش، مردم به خوبي از كنترل شدن اطلاعات شخصي از سوي دولت بوش اطلاع دارند.

سردبير ارشد نيويورك تايمز در عين حال تاكيد كرد: ما با انتشار اين خبر قصد داشتيم نشان دهيم كه جرج بوش چطور مبارزه با تروريسم را منحرف كرده و از راههاي نامناسبي براي انجام آن استفاده مي كند. ما مي خواهيم نشان دهيم كه اگر آمريكا در مبارزه با تروريسم موفق نشده است، چه دلايلي در ميان بوده است.

روزنامه نيويورك تايمز به تازگي با انتشار مقاله اي فاش كرد : دولت آمريكا براي كنترل مظنونان اقدامات تروريستي گزارش هاي بانكي معاملات جهاني را رد يابي كرده و تحت نظارت داشته است.

بوش رئيس جمهور آمريكا و ديك چني معاون وي، روزنامه نيويورك تايمز را به علت افشاي برخي اخبار حساس مايه ننگ خواندند.

در حال حاضر مديريت روزنامه نيويورك تايمز را" آرتور سولزبرگ " به عهده دارد و جوزف للي ولد نيز كه يك يهودي و فرزند يك خاخام است سردبير اجرايي آن است.

خانواده سولزبرگ علاوه بر مالكيت شركت نيويورك تايمز مالكيت 33 روزنامه ‌ديگر را نيز به عهده دارند كه از جمله آنها مي توان به بوستون گلاب با بيش از 5 ميليون تيراژ ، 7 ايستگاه راديويي و تلويزيوني ، يك سيستم تلويزيون كابلي و سه شركت نشر كتاب اشاره كرد .

سرويس خبري نيويورك تايمز، حوادث خبري، مقامهاي مهم و عكس‌ هايي را از نيويورك تايمز با تلگراف به 506 روزنامه ،‌ خبرگزاري و مجلات ديگر انتقال مي‌ دهد.

نيويورك تايمز طبق آمار سپتامبر 1999 با يك ميليون و 860 هزار نسخه تيراژ راهنماي غيررسمي درمسائل اجتماعي، مد، نمايشنامه‌ها و برنامه‌هاي سرگرمي و تفريحي، سياسي و فرهنگي آمريكايي ها است.