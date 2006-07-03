چگونگي رفع نقص كارت ورود به جلسه داوطلبان كنكور دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، داوطلبان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي بايد براي دريافت كارت ورود به جلسه، براساس جدول توزيع كارت در نوبت صبح از ساعت 7 تا 13 و نوبت عصر از ساعت 14 تا 19 به محل هايي كه در اطلاعيه توزيع كارت مشخص شده است، مراجعه كنند.

داوطلبان كنكور در صورت مشاهده نقص در كارت ورود به جلسه خود بايد به باجه هاي رفع نقص كه در محل توزيع كارت مستقر شده اند، مراجعه كنند تا نسبت به رفع نقص اقدام شود.

توزيع كارت آزمون غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تا روز 14 تيرماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان براي اطلاع از آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي و اطلاعات لازم مي توانند به سايت اينترنتي مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس www.Azmoon.net مراجعه كنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسري سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامي در رشته هاي غيرپزشكي 15 و 16 تيرماه و در رشته هاي پزشكي 30 تير ماه برگزار مي شود. در اين آزمون 316 هزار و 560 نفر در گروه آزمايشي علوم انساني، 324 هزار و 764 نفر در گروه فني و مهندسي و 159 هزار و 748 نفر در گروه علوم تجربي و كشاورزي رقابت مي كنند.

همچنين 39 هزار و 798 نفر در گروه هاي زبان هاي خارجي، 11 هزار و 949 نفر در رشته هاي هنر و 142 هزار و 282 نفر در گروه علوم پزشكي اين دانشگاه به رقابت مي پردازند.

در سال جاري 6 رشته به رشته هاي دانشگاه آزاد افزوده شده است. همچنين ظرفيت پذيرش 15 هزار و 975 نفر افزايش يافته است.