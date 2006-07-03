مي خواهيم چهار ديپلمات سالم به كشورمان بازگردند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام صبح امروز در نشست هفتگي با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره مشكل پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان و آخرين خبرها از اين پرونده گفت : مشكل به نتيجه نرسيدن اين پرونده، رژيم صهوينيستي است اما با وجود اين موضوع از ادامه پيگيري ها نا اميد نشده و هنوز براي كسب اطلاع از سرنوشت آنان و اقدامات بعدي به طور مستمر و فعال در حال حركت هستيم.

سخنگوي دولت افزود : مراكز و نهادهاي مرتبط و مسئول در اين زمينه نيز براي آگاهي از سرنوشت گروگانهاي جاودانه كشور ما سيد محسن موسوي، احمد متوسليان، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان بي وقفه تلاش مي كنند تا روزي به نتيجه برسيم و از اين وضعيت مبهم خارج شويم.

الهام تاكيد كرد : وضعيت مطلوب براي ما آن است كه اين عزيزان سالم به كشورمان بازگردند.