تركيه از اقدامات جاسوسي آمريكا در خاك خود جلوگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الرياض عربستان ، سرلشكر حلمي اوزگوك رئيس ستاد مشترك ارتش تركيه تاسيس خطوط تلفني ويژه براي جلوگيري از احتمال اقدامات جاسوسي و استراق سمع آمريكا و كشورهاي ديگر را مورد تاكيد قرار داد.

سرلشكر اوزگوك تصريح كرد، تهديدهاي داخلي و خارجي باعث كشانده شدن وي به اتخاذ اين تصميم احتياط آميز شده است.

منابع فرماندهي ارتش تركيه يكي از دلايل ايجاد خطوط ويژه تلفن ميان رئيس ستاد ارتش تركيه و فرماندهان واحدهاي نيروهاي مسلح در ارتش را وجود ادعاهايي مبني بر وجود استراق سمع و جاسوسي در برخي دستگاههاي حساس در تركيه بعد از پايان حكومت نجم الدين اربكان در سال 1997 ميلادي و نيز احتمال جاسوسي آمريكا و كشورهاي ديگر به دليل وضع راهبردي ويژه تركيه در منطقه عنوان كردند.

به گفته اين منابع ، تدابير و اقدامات اوليه ارتش تركيه دراوائل دهه نود كه باعث توجه خاص آمريكا و كشورهاي ديگرغربي به منطقه خاورميانه و توجه ويژه آنها به عراق شد ، آغاز شد كه احتمال جاسوسي اين كشورها بر تماس ها و ارتباطات نيروهاي امنيتي تركيه را به طور كلي افزايش داده بود.فرماندهان نيروهاي مسلح احتمال وجود عمليات استراق سمع و جاسوسي غيرقانوني ميان واحدهاي امنيتي و اطلاعاتي تركيه را حدس مي زنند.

اين منابع افزودند از جمله دلايلي كه باعث شد واحدهاي امنيتي تركيه ، تدابير ضد جاسوسي اتخاذ كنند ، وجود سيتسم جاسوسي جهاني معروف به سيستم "اشلون " است كه مجلس نمايندگان آمريكا در سال 1999 آن را تصويب كرد .معروف است كه آمريكا دست به عمليات جاسوسي در محدوده جهاني از طريق سيستم جاسوسي معروف به اشلون مي زند، اين سيستم را آمريكا در بيش از 100 پايگاه نظامي در نقاط مختلف كره زمين ايجاد كرده است .

اين سيستم از امكانات پيشرفته اي براي ضبط مكالمات و تصاوير ديجيتالي و انتقال آن از طريق ماهواره هاي جاسوسي كه در فضا وجود دارند ، برخوردار هستند به شرطي كه در كشورهاي مورد هدف دستگاههايي براي انتقال اين عمليات موجود باشند

آمريكا به طور كلي اين سيستم ها را در پايگاه هاي نظامي خود در اين كشورها ايجاد كرده است .منابع تركيه به اين مطلب اشاره مي كنند كه آمريكا از طريق سيستم اشلون در تركيه جاسوسي مي كند، آمريكا اين سيستم را در پايگاه نظامي آمريكا در انجرليك درجنوب تركيه و نيز در منطقه مرمره در شمال غرب اين كشور نصب كرده است و اين منابع تاكيد مي كنند آمريكا در اطلاعات و تصاويري كه بدست مي آورد ، انگليس و رژيم اسراييل را نيز شريك مي كند.



