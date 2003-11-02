40 درصد از فيلمبرداري "شهر زيبا" به انجام رسيد

ايرج تقي پور، تهيه كننده اين فيلم در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، با اعلام اين خبر افزود: فيلمبرداري تا حوالي نيمه آذر ماه به پايان خواهد رسيد.

تقي پور با انتقاد از اين مسأله كه در جريان كار سناريو را بايد به هر كسي ارايه داد، گفت: شركت واحد براي اين كه نصف روز اتوبوس در اختيار ما بگذارد، ازما سناريو خواست.

اين تهيه كننده با بيان اين كه سناريو خواستن دستگاهها و نهادهاي مختلف براي ما مسأله شده است، گفت: اين در حالي است كه آقاي حيدريان مي گويند فقط ما مرجع تشخيص هستيم.

"شهر زيبا" دومين تجربه بازيگري ترانه عليدوستي پس از بازي موفق او در فيلم "من ترانه پانزده سال دارم" است. فيلمنامه شهر زيبا را اصغر فرهادي نوشته است.

اصغر فرهادي سال گذشته با تجربه موفق "رقص در غبار" به جمع كارگردانان سينماي ايران پيوست كه اين فيلم هم جوايز متعددي از جمله جوايز بهترين بازيگر نقش اول مرد درجشن خانه سينما وجشنواره بين المللي فيلم مسكو را براي فرامرز قريبيان بازيگر اين فيلم به ارمغان آورد. به علاوه او در جشنواره فيلم آسيا- پاسيفيك كه اخيرا در شيراز برگزار شد به همين جايزه رسيد و در همين جشنواره جوايز كارگرداني و فيلمنامه به فرهادي رسيد.

قريبيان به دنبال اين تجربه موفق در فيلم جديد فرهادي حضور دارد. علاوه بر عليدوستي و قريبيان، ديگر بازيگران "شهر زيبا" عبارتند از: فرهاد قايميان، آهو خردمند و هوشنگ هيهاوند.

برخي از ديگر عوامل فيلم عبارتند از: فيلمبردار: علي لقماني، صدابردار: حسن زاهدي و عليرضا كلانتري، طراح چهره پردازي: مهرداد ميركياني، طراح صحنه ولباس: كيوان مقدم، صداگذاري و ميكس: مسعود بهنام، تدوين: شهرزاد پويا ، مدير توليد: بهرام جلالي و تهيه كننده: شركت نشانه.

