شهردار تهران پنجشنبه با شهروندان منطقه 11 ديدار مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر مدير روابط عمومي شهرداري تهران با اعلام اين مطلب افزود: شهردار تهران به منظور آشنايي با مسائل و مشكلات شهروندان تهراني و بررسي آنها از نزديك هر هفته در جمع شهروندان يكي از مناطق تهران حاضر مي شود و طي گفت و گوي حضوري با آنان در صورت امكان براي رفع مشكلات آنان دستوراتي صادر مي كند.

مجتبي اعلايي ادامه داد: شهروندان منطقه 11 تهران مي توانند در روزهاي دوشنبه و سه شنبه با مراجعه به شهرداري اين منطقه براي ديدار حضوري با دكتر احمدي نژاد شهردار تهران ثبت نام كنند.

گفتني است شهردار تهران در اجراي اين برنامه تاكنون با شهروندان مناطق 1 ،5،4، ،19،15،13،10و 22 ديدار كرده است.