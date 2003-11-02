پاداش پايان خدمت كاركنان دولت پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، حاجي بابايي با استناد به ماه 33 آئين نامه داخلي مجلس گفت: علي رغم تصويب پرداخت پاداش آخر خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 برخي وزارت خانه ها و سازمانها بعد از هفت ماه فقط 20 يا 30 درصد آن را پرداخت كرده اند.

وي با انتقاد از عدم پيگيري اين موضوع از سوي هياتهاي رئيسه خواستار تذكر جدي هيات رئيس مجلس به سازمان مديريت و برنامه ريزي شد.

حميدرضا حاج بابايي گفت: از اين مواضع به كميسيون اصل 90 شكايت خواهم كرد.

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