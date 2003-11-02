عراق ويتنامي ديگر است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرانسوي زبان لوفيگارو امروز نوشت: از زمان پايان درگيري درعراق، حداقل 112 نظامي آمريكايي و11 نظامي انگليسي كشته شده اند.

لوفيگارو مي افزايد: بغداد به دامي تبديل شده است كه هر روزه صيدهايي را براي خود مي گيرد. سياست بوش درعراق روز به روز بيشترمورد اعتراض مردم آمريكا قرارمي گيرد.

به نوشته لوفيگارو، نكات زير به روشن شدن موضوع درباره نارضايتي جهان ازاوضاع عراق كمك مي كند:

1- عليرغم توضيحاتي كه براي ضروري بودن جنگ عراق ارائه شد، جهان با اين جنگ مخالف بود.

2-متحدين سنتي آمريكا كه اروپاي قديم نيز جزء آن مي باشد، و شوراي امنيت سازمان ملل ايده غير قانوني واشنگتن مبني بر راه اندازي جنگ در عراق و براندازي صدام را قبول نداشتند.

3-جامعه بين الملل پيش از آنكه سربازان درجنگي جديد گرفتار شوند، درانتظار پاسخ براي سوال هاي ساده اي ازاين قبيل هستند: آيا صدام داراي سلاح هاي كشتار جمعي بود؟ آيا وي قطع نامه سازمان مبني بر خلع سلاح را نقض كرده بود؟ آيا صدام با القاعده در ارتباط بوده است؟ و در نهايت آيا واقعا وي تهديدي به طور خاص براي منطقه و به طور عام براي جهان محسوب مي شد؟

4-عليرغم گزارش 115 كارشناس كميسيون كنترل، بررسي و بازرسي سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي كه حدود 350 سايت عراق را بازرسي كردند و نتوانستند كوچكترين نشانه اي عليه بغداد بيابند، بوش و بلر تاكيد دارند كه صدام قادر بوده است در 45 دقيقه تسليحات مورد لزوم خود را آماده كندو جنگ به راه افتاد.

برخلاف چيزي كه نوشته و يا گفته شد، فرانسه و تمام كشورهايي كه درليست صلح طلبان قراردارند، با به كار گيري زورمگر در موارد ضروري مخالف هستند. فرانسه همچنان مي پرسد كه آيا آمريكا دليل مشروع و قانوني براي حمله به عراق داشت يا خير؟

واشنگتن معتقد است اين كشور دلايل كافي براي حمله به عراق را داشته است و مبارزه با شرارت و جنگ با مسائل ضد بشري را دلايل متعدد و كافي براي اشغال عراق مي داند.

هيچ كس درجهان عرب و در جهان اسلام نيست كه باور داشته باشد آمريكا بتواند دموكراسي را به عراق بياورد.

بنابراين حمله آمريكا به عراق فقط نوعي اشغال نظامي است كه در راستاي اهداف اين كشورصورت گرفته است. نتايج اين جنگ هم كه مشخص است: كشوري ويران و زيرساختاري به هم ريخته.

عراق يك دام است. بسياري ازتحليل گران معتقدند كه عراق ويتنامي ديگر است.

پياده سازي مدل دموكراسي آمريكا در عراق امري غيرممكن است . آمريكا از دمكراسي فقط به عنوان دست آويزي براي حمله به اين كشوراستفاده كرد. گويي پنتاگون ماشيني براي جنگ است و لزوما به برپاي جنگ مي پردازد.

به هرحال قائله اي كه آمريكا درعراق به پا كرد، آتشي است كه نه فقط خود اين كشور بلكه تمام جامعه جهاني را گرفتار كرده است.