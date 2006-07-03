افغانستان نيز براي دبيركلي سازمان ملل نامزد معرفي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، در حالي كه پاكستان تلاش مي كند مليحه لدهي (Maleeha Lodhi ) سفير خود در آمريكا را به عنوان تنها زن كانديد براي دبيركلي سازمان ملل معرفي كند، افغانستان نيز در رقابت با همسايه خود براي اولين بار كانديدي از سياستمداران پشتون را براي دبير كلي آتي سازمان ملل معرفي كرد.

اشرف غني (Ashraf Ghani) وزير سابق دارايي افغانستان كه از سوي حامد كرزاي از دولت خارج گرديد، از سوي رحيم الله يوسف زاي در مقاله اي كه در سايت "نيوز"(The News ) چاپ شد، به عنوان كانديد افغانستان براي دبيركلي سازمان ملل متحد معرفي شد.

يوسف زاي دراين مقاله نوشت : رسانه هاي غربي از اشرف غني به عنوان برجسته ترين كانديد آسيايي براي دبيركلي سازمان ملل نام مي برند.

البته اين در حالي است كه دولت كرزاي هنوز به طور رسمي كانديداتوري اشرف غني را اعلام نكرده است.

يوسف زادي تاكيد كرد: غني كه تجربيات زيادي در مورد سيستم سازمان ملل متحد دارد، شانس خوبي براي به دست آوردن حمايت اعضاي سازمان ملل و دبير كل شدن در سازمان ملل دارد.

مدتي پيش واشنگتن تايمز در مورد پاكستان نوشته بود: سخنگوي وزارت خارجه پاكستان در برخي از بيانيه ها از منير اكرم نماينده دائم پاكستان در سازمان ملل متحد و يا نفيس صادق رئيس سابق صندوق جمعيت اين سازمان كه هم اكنون نماينده ويژه دبيركل در مورد رسيدگي به ايدز است، و همچنين شوكت عزيز نخست وزير به عنوان نامزدهاي پاكستان براي دبيركلي سازمان ملل نام برده است.

گفته مي شود: پاكستان رايزني هايي را با برخي از كشورهاي عضو اتحاديه آفريقا آغاز كرده است تا آنان را به حمايت ازنامزدهاي خود فراخواند.

اين در حالي است كه هند نيز ششي تارور معاون كنوني دبيركل سازمان ملل را به عنوان كانديد بعدي خود معرفي كرده است.

ازديگركانديداها خوزه راموس هورتا (Jose Ramos-Horta) وزير خارجه تيمور، وايك فريبرگا (Vike Frieberga) رئيس جمهور لتوني وآنگ سان سوكي (Aung San Suu Kyi) رهبربازداشت شده ميانمارمي باشند. همچنين افراد ديگري همچون بان كي مون (Ban Ki-Moon) وزيرخارجه كره جنوبي نيزازسوي اين كشوربراي اين پست معرفي شده بود، اما تاكنون فقط دو كشورنام كانديداهاي خود را به طوررسمي اعلام كرده اند: سريلانكا كه نام ديپلمات خود جايانتا داناپالا وتايلند كه نام سوراكيارت ساتيراتاي معاون نخست وزير خود را اعلام كرده اند.

از زمان تمام شدن دوره دبير كلي يو تانت (U Thant) از ميانمار در سال 1971، آسيا دبير كل سازمان ملل نبوده است.