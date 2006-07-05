پروژه بين المللي ترسيب كربن در خراسان جنوبي در حال اجرا است

مدير كل منابع طبيعي خراسان جنوبي درگفتگو با خبرنگاراقتصادي مهر در بيرجند گفت : پروژه بين المللي ترسيب كربن، برنامه اي مشترك بين ايران وبرنامه عمران سازمان ملل متحد است كه يا جذب تسهيلات جهاني زيست محيطي، از نيمه اول سال 2003 دردشت حسين آياد بيرجند اغاز شده است.

شريفي گفت : منطقه اجرائي اين طرح معادل 144 هزار هكتار و شامل 31 روستا با جمعيت 3290 نفر مي ياشد و تا پايان سال 2009 ادامه مي يابد .

شريفي هدف از اجراي پروژه بين المللي ترسيب كربن را توسعه مدل احياي مشاركتي مراتع با هدف افزايش ظرفيت جذب دي اكسيد كربن تخريب يافته وهمزمان كاهش محروميت جوامع محلي و رفع بيابان زدايي عنوان كرد .

وي با بيان اين مطلب كه شغل اغلب مردم منطقه دامداري بوده و اين امر درهنگام خشكسالي خسارات زيادي به اقتصاد خانواده وارد مي كند ، افزود‌: آموزش شغل‌هاي جايگزين دامداري و اعطاي وام جهت انجام اين شغل‌ها راهي عملي دركاهش فشار دام بر مراتع و نيز كاهش اثرات خشكسالي بر مردم محلي مي باشد .

وي اضافه كرد : تا كنون به 60 طرح اشغال زا ارائه شده از طرف مردم محلي با اعتبار حدود 120 ميليون ريال درمرحله اول و تصويب 73 عنوان طرح اشغال زا با اعتبار 186 ميليون ريال در مرحله دوم وام اعطاء شده است .

وي برگزاري دوره ها و كارگاه‌هاي آموزشي درخصوص تشكيل ، مديريت گروه توسعه روستا را از جمله برنامه هاي پروژه ترسيب كربن عنوان كرد و افزود‌: 18 هزار هكتار گونه هاي مرتعي با همكاري مردم و به صورت خود جوش توسعه مردم كاشته شده است .

وي از تشكيل 25 گروه توسعه روستا در قالب 7 گروه زنان ، 7 گروه مردان و11 گروه مختلف درسيزده روستا خبرداد و گفت : مبلغ پس انداز گروههاي توسعه رو ستايي تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري 70 ميليون ريال طي 347 جلسه است .

وي با اشاره به اين مطلب كه تا كنون 32 برنامه از 62 برنامه آموزش و اشغال عمران ملل متحد اجرا شده است، يادآور شد: برگزاري 4 تور مطالعاتي براي مجريان و مردم محلي ، راه اندازي وب سايت (انگليسي ، فارسي ) ، بهره گيري از انرژي هاي نو و راه اندازي حمام خورشيدي و پيگيري استقرار آب تصفيه كن خورشيدي درمنطقه از جمله اقدامات منابع طبيعي در راستاي اجراي اين پروژه بوده است .

و ي گفت‌: پروژه بين المللي ترسيب كربن با اعتباري معادل ا ميليون و 720 هزار دلارو با اولويت توسعه و مديريت پايدار و تامين اقتصاد به بهره برداران درخراسان جنوبي اجرا مي شود .