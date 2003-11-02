روحاني در نشست تهران نماينده دولت بوده است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، عبدالرحمن تاج الدين نماينده اصفهان در جلسه علني امروز مجلس در تذكري آئين نامه اي با اشاره به برگزاري نشست تهران باحضور وزراي خارجه اروپايي با مقامات ايراني گفت: چرا تاكنون نمايندگان مجلس در جريان روند اين مذاكرات و بيانيه پاياني آن قرار نگرفته اند؟

عبدالرحمن تاج الدين با استناد به ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس خاطرنشان كرد: مسايل مربوط به انرژي اتمي و پروتكل الحاقي معاهده N.P.T يكي از مهم ترين مسايل روز نظام بوده است و تصميم مهمي هم گرفته شده است اما تاكنون در اين زمينه هيچ اطلاع رساني به مجلس صورت نگرفته است.

نماينده اصفهان خطاب به كروبي گفت:شما به عنوان رئيس قوه مقننه در كليه جلسات شوراي عالي امنيت ملي حضور داريد و در جريان مذاكرات در خصوص پروتكل الحاقي و مسايل انرژي هسته اي قرارد داريد چرا تاكنون در اين باره براي نمايندگان سخن نگفته ايد و يا مقامات مربوط در اين زمينه به مجلس توضيح نداده ايد.

تاج الدين گفت: آنچه موجب وهن مجلس شوراي اسلامي شده است اين است كه رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي و روحاني به عنوان دبير هفته گذشته در دوجلسه جداگانه به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از مذاكرات تهران گزارش داده اند اما مجلس همچنان در بي خبري به سر مي برد و محروم شده است.

نماينده اصفهان افزود: تعداد نمايندگان زياد است، اما زيادي نيستند، بايد به نمايندگان در اين باره توضيح داده شود، معلوم نيست آقاي روحاني نماينده رهبري بوده اند يا به عنوان نماينده دولت در اين مذاكرات شركت كرده اند.

تاج الدين گفت: ما نمي توانيم بي تفاوت باشيم و اگر قرار است مجلس فصل الخطاب باشد وآخر كار هم توپها به سمت مجلس شليك شود ، درست نيست، نمايندگان بايد بدانند در اين كشور چه مي گذرد؟ من خدمت آقاي كروبي و هيات رئيسه اين موضوع را گوشزد كرده ام اما هيچ اقدامي انجام نشده است؟ چرا هيات رئيسه هماهنگي لازم را در اين باره انجام نداده است؟

كروبي در پاسخ به تذكر تاج الدين گفت: موضوع فعاليتهاي هسته اي و پروتكل الحاقي مدتها در كشور بحث شده و در وزارت خارجه، سفرا، روزنامه ها، شوراي امنيت و حتي در بين نمايندگان مجلس و برخي كميسيونها نيز صحبت هايي شده است.

كروبي گفت: وزراي خارجه، اطلاعات و رئيس سازمان انرژي اتمي نيز اعلام آمادگي كرده اند كه به مجلس توضيح دهند و اميدواريم در جلسه هاي بعد اين موضوع را براي نمايندگان توضيح دهند.

كروبي خطاب به تاج الدين گفت: آقاي روحاني نماينده دولت بوده اند و در اين مذاكرات با بخش سياست خارجي دولت هماهنگ بوده است اما تصميم نهايي با مجلس است و مصوبات بايد به تصويب مجلس برسد.

شمس الدين وهابي نماينده تهران نماينده ديگري بود كه امروز در تذكري آيين نامه اي در جلسه علني امروز مجلس از حكم صادره براي محسن آرمين ديگر نماينده تهران انتقاد كرد و خواستار پيگيري اين موضوع از سوي هيات رئيسه شد.

وهابي با بيان اينكه درپي شكايت يكي از نمايندگان از محسن آرمين، وي به 6 ماه زندان و يك سال محروميت از حقوق اجتماعي محروم شده است، گفت: هيات رئيسه طبق ماه 24 آئين نامه داخلي مجلس مسئوليت مشترك دارند و بايد نسبت به رعايت وحفظ شان مجلس حساس باشند و واكنش نشان دهند.

وهابي گفت: نكته مهم در اين است كه بر اثر شكايت يك نماينده از سه نفر در خصوص يك موضوع مشترك سه راي متفاوت صادرشده است، از يكي صرفنظر شده، براي ديگري 50 هزار تومان جريمه صادر شده و محسن آرمين به يك سال محروميت اجتماعي و 6 ماه زندان محكوم شده است. هيات رئيسه مجلس چگونه اين موضوع را توجيه مي كند؟

وهابي افزود: اين شبهه در خصوص اقدام قوه قضائيه وجود دارد كه چرا درباره محسن آرمين اينگونه برخورد كرده است؟ شايد مي خواهد نگذارد در حوزه هفتم مجلس كانديدا شود.

نماينده تهران با اشاره به اينكه به محتواي شكايت كاري ندارم گفت: آيا هيات رئيسه درباره احكام صادره متفاوت براي سه نماينده در خصوص يك شكايت مشترك چقدر بحث كرده است؟ چقدر درباره اين موضوع واكنش نشان داده است؟

وهابي گفت: از هيات رئيسه مي خواهم اين موضوع را پيگيري كنند و با قوه قضائيه رايزني كنند و اگر حل و فصل نشد از رهبري كمك بگيرند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر وهابي گفت: اين موضوع را در هيات رئيسه بررسي كرديم مثل مسايل مشابه و برخي موارد را هم به وكيل حقوقي نمايندگان مجلس ارجاع داده ايم و دنبال كرده ايم و اميدواريم ديگر اينگونه موارد شكايت نماينده از نماينده پيش نيايد و همين جا به تذكر و توبيخ ختم شود.

كروبي گفت: قوه قضائيه هم خواسته است اين گونه موارد در مجلس خاتمه يابد و به دادگاه كشيده نشود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي قول داد، در خصوص حكم صادره از سوي دادگستري تهران براي محسن آرمين نماينده تهران پيگيريهاي لازم را انجام دهند.

