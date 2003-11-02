مسوولان بايد براي ازدواج جوانان چاره انديشي كنند

دكتر آرش ميراب زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : خانواده هاي ايراني به علت داشتن سنت و فرهنگ خاص و اعتقادات مذهبي حساسيت بسياري نسبت به ازدواج جوانان خود دارند و همين حساسيت ها در برخي مواقع باعث شده تا جوانان ايراني از لحاظ روحي دچار صدمات جبران ناپذيري شوند.

وي اظهار داشت : مسائل و مشكلات اقتصادي حاكم در كشور باعث شده تا انگيزه جوانان نسبت به ازدواج تا حد زيادي كاهش پيدا كند و جوانان ديگر تمايلي براي تشكيل زندگي مشترك نداشته باشند ،به نحوي كه برخي جوانان پس از شكست در زندگي اول خود ديگر حاضر به ازدواج ديگر نيستند.

ميراب زاده ادامه داد : متاسفانه مسوولان در كشور فكر مي كنند با دادن وامي براي ازدواج جوانان مشكل ازدواج را حل كرده اند در حالي كه بايد به اين نتيجه برسند كه وامي اندك تنها گوشه اي از هزاران مشكل ازدواج جوانان را حل خواهد كرد و همچنان جوانان با مشكلات اساسي ازدواج مواجه خواهند بود.