كارت آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته 21 تير ماه توزيع مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، محل و توزيع كارت ورود به جلسه آزمون از طريق ويژه نامه پيك سنجش روز شنبه 17 تير ماه جاري منتشر مي شود.

اين آزمون روز جمعه 23 تير ماه به طور همزمان در حوزه هاي امتحاني واقع در مركز استان ها برگزار مي شود.