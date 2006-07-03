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۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

كارت آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته 21 تير ماه توزيع مي شود

كارت ورود به جلسه آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1385 روز چهارشنبه 21 تير ماه توزيع مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، محل و توزيع كارت ورود به جلسه آزمون از طريق ويژه نامه پيك سنجش روز شنبه 17 تير ماه جاري منتشر مي شود.

اين آزمون روز جمعه 23 تير ماه به طور همزمان در حوزه هاي امتحاني واقع در مركز استان ها برگزار مي شود.

کد مطلب 347841

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