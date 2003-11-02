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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۲۱

شهردار منطقه 18 تهران :

نمازخانه هاي مدارس جنوب غرب تهران تجهيز مي شوند

شهردار منطقه 18 تهران اعلام كرد : نماز خانه هاي مدارس جنوب غرب تهران با همكاري اداره آموزش و پرورش نوسازي و تجهيز مي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر مجيد شايسته  امروز در سمينار سراسري نماز مدارس جنوب غرب تهران افزود : پايه و اساس همه چيز نماز است و ازطريق نماز مي توان به همه چيز دست پيدا كرد وبي نمازي باعث از دست دادن بسياري از فرصتهاي زندگي مي شود .

وي ادامه داد: وظيفه همه ماست كه فرهنگ نماز و نماز خواني را در ميان همه دانش آموزان توسعه و گسترش دهيم و براي تحقق اين امر مهم نياز است تا لوازم و امكانات لازم را براي آنان فراهم كنيم  تا در شان نمازخوانان و نماز گزاران باشد .

وي گفت : يكي از سياستهاي شهرداري اين منطقه ، توسعه و گسترش فضاها و مراكزعلمي ، فرهنگي و اجتماعي است و براي  برقراري ارتباط دو سويه ميان فرهنگيان و دانش دوستان آماده هر گونه همكاري و بهره مندي از پيشنهادهاي اين عزيزان است .

کد مطلب 34787

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