نمازخانه هاي مدارس جنوب غرب تهران تجهيز مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر مجيد شايسته امروز در سمينار سراسري نماز مدارس جنوب غرب تهران افزود : پايه و اساس همه چيز نماز است و ازطريق نماز مي توان به همه چيز دست پيدا كرد وبي نمازي باعث از دست دادن بسياري از فرصتهاي زندگي مي شود .

وي ادامه داد: وظيفه همه ماست كه فرهنگ نماز و نماز خواني را در ميان همه دانش آموزان توسعه و گسترش دهيم و براي تحقق اين امر مهم نياز است تا لوازم و امكانات لازم را براي آنان فراهم كنيم تا در شان نمازخوانان و نماز گزاران باشد .

وي گفت : يكي از سياستهاي شهرداري اين منطقه ، توسعه و گسترش فضاها و مراكزعلمي ، فرهنگي و اجتماعي است و براي برقراري ارتباط دو سويه ميان فرهنگيان و دانش دوستان آماده هر گونه همكاري و بهره مندي از پيشنهادهاي اين عزيزان است .