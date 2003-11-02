آمريكا تحريم عليه سوريه را به زودي آغاز مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان استاندارد چاپ اتريش، دولت آمريكا در صدد است تا مسئله تحريمهاي سوريه را به طور جدي پيگيري كند.

" ويليام برنز" يكي از ديپلماتهاي آمريكايي در سناي اين كشور با اعلام اين خبر گفت : از آنجا كه مدتهاست مسئله تحريم سوريه مطرح شده است آمريكا در نظر دارد هر چه زودتر با آغاز تحريمهاي اين كشور به اين مسئله پايان دهد.

مسئله تحريم كشور سوريه از اواسط ماه اكتبر در سناي آمريكا مطرح شد واين طرح تنها 4 مخالف داشت. سناي آمريكا مدعي است سوريه به حمايت از تروريسم مي پردازد و بايد هر چه زودتر اين اقدامات خود را پايان دهد.

گفتنه مي شود اين هفته سناي آمريكا بارديگر اين مسئله را مطرح مي كند و آخرين تصميمات را در اختيار جرج بوش رئيس جمهوري اين كشور قرار مي دهد .