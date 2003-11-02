مهدي فخيم زاده: مرز هاي ارائه آثار تصويري به هم ريخته است

"مهدي فخيم زاده"، فيلمساز ، كارگردان و بازيگر مجموعه هاي تلويزيون در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: مهمترين دليل روي آوردن برخي از سينماگران كشورمان به تلويزيون كه من هم جزو نخستين افراد آنها هستم، از بين رفتن مرزهاي ميان مانيتور، CD، ويديو و تلويزيون هاي كابلي است.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت: آنچه كه در حال حاضر اهميت دارد، شناخت دقيق رسانه هاي مختلف از سوي سينماگران است تا به خوبي قادر به رعايت اصول اساسي آن شوند و آثارشان رنگ و بوي همان رسانه را به خود بگيرد. البته اين در شرايطي است كه برخي از اين اصول هم مشترك شده اند. يعني در دوره اي بر روي تفاوت نماهايي كه بايد در هر رسانه گرفته شود، بحث هاي زيادي به انجام مي رسيد. ولي در حال حاضراين بحث ها هم موردي ندارد و اشتراكات جاي آن را گرفته است.

كارگردان مجموعه تلويزيوني «خواب و بيدار» در ادامه به كليات انگيزه فعاليت يك فيلمساز اشاره و تاكيد كرد: يك كارگردان آثار تصويري، روايتگر است و عاشق به نمايش درآوردن قصه خود است. يك فيلم در سينما بيشترين مخاطبي را كه ممكن است طي يك دوره نمايش به خود جلب كند، بين 3 تا 4 ميليون نفر است. در حالي كه يك اثر تصويري ممكن است بيش از 30 ميليون بيننده را در لحظه به خود مشغول كند و طبيعي به نظر مي رسد كه يك روايتگر به رسانه اي با مخاطب بيشتر تمايل پيدا كند.

فخيم زاده درباره ديگر خصوصيات رسانه تلويزيون توضيح داد: يكي از ويژگي هاي قابل توجه تلويزيون، جنبه يادآموزي آن است كه به اين طريق هم مسووليت برنامه ساز را بيشتر مي كند و هم شرايطي را فراهم مي سازد كه مجموعه با اقشار بيشتري از جامعه ارتباط برقرار كند.

وي در اين باره كه آيا ركود سينما مي تواند ربطي به حضور فيلمسازان در تلويزيون داشته باشد، پاسخ داد: در حالي از ركود در سينماي ايران صحبت مي شود كه توجهي به بالارفتن قابل توجه آثار توليد شده در سال نمي گردد. زماني توليد 100 فيلم در سال براي سينماي كشورمان آرزو بود، اما امسال پيش از پايان سال بيش از 106 پروژه سينمايي، توليد شده يا در حال توليد است. ديگر اينكه حدود 200 كارگردان در انجمن كارگردانان خانه سينما عضويت دارند كه با اين حساب اگر تعدادي از اين افراد به سينما رو بياورند هيچ تاثير منفي بر عرصه توليد فيلم نمي گذارد.

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