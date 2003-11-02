در آتن رنگرز ديگري خواهيد ديد





حسن رنگرز در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: ديگر نمي خواهم به مسابقات جهاني فرانسه فكر كنم ، شايد اين شكست براي بيدار شدن من لازم بود ، به هر حال من تمرينات خود را با برنامه ريزي خاصي آغاز كرده ام و به المپيك آتن فكر ميكنم.دارنده مدال هاي طلا و برنز كشتي فرنگي جهان در ادامه افزود: از امروز در تمرينات تيم ملي كشتي فرنگي كه در سالن جهانبخت توفيق برگزار ميشود شركت ميكنم و قصد دارم خود را به اوج آمادگي برسانم.برترين كشتي گير جهان در سالهاي 2001 و2002 در مورد راه هاي موفقيت كشتي فرنگي و پيشرفت اين رشته ورزشي گفت: مسايلي زيادي براي پيشرفت در كشتي فرنگي بايد مد نظر قرار گيرد ، شايد مهمترين مساله بيرون آمدن كشتي فرنگي از زير سايه كشتي آزاد باشد ، واقعيت اين است كه در قياس با كشتي آزاد توجه چنداني به كشتي فرنگي نمي شود و اين مساله هم ريشه فرهنگي دارد. رنگرز برنامه ريزي ، اتحاد و همدلي ميان مربيان ، تشكيل اردوهاي برون مرزي و شركت در مسابقات و تورنمنت هاي معتبر بين المللي را از راه هاي پيشرفت كشتي فرنگي در ايران ناميد و افزود: بايد قبول كرد كه كشتي آزاد همواره به خاطر داشتن تماشاگر بيشتر و مدال آور بودن بيشتر مورد توجه مسوولان و مردم قرار گرفته است ، حال براي رسيدن كشتي فرنگي به اين جايگاه بايد برنامه ريزي و هزينه زيادي شود و مسوولان و دست اندركاران ورزش توجه بيشتري به كشتي فرنگي داشته باشند.قهرمان كشتي فرنگي جهان در سال 2001 پاترا در پايان حضور مربي خارجي را براي كشتي فرنگي يك ضرورت خواند و گفت: كشتي فرنگي به يك مربي طراز اول جهان در سنين پايه نياز دارد ضمن آنكه مربي خارجي بايد به عنوان مشاور و تعليم دهنده مربيان داخلي در رده سني بزرگسالان به كار گرفته شود.