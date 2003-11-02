اعتراض كاركنان سه شركت پتروشيمي همچنان ادامه دارد

يك مقام مسئول در شركت ملي صنايع پتروشيمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر بيش از 600 نفر از كاركنان پتروشيمي اراك و تعداد زيادي از كاركنان پتروشيمي اصفهان و خارك در اعتراض به سر مي برند.

به گفته وي ، مديرعامل شركت ملي پتروشيمي با وجود اينكه قول مساعدي بر حل مشكل كاركنان اين سه شركت داده اما هنوز دستورالعمل جديدي در اين باره صادر نكرده است و اعتراض ها همچنان ادامه دارد.

اعتراض كنندگان مي گويند با بيش از20 سال سابقه كار در وزارت نفت چگونه بايد بالاجبار از بخش دولتي جدا و به بخش خصوصي منتقل شوند.

وي تصريح كرد: اعتراض ها مانع از ادامه فعاليت شركت ها نشده است و توليد آنها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، تاكنون 70 درصد سهام پتروشيمي اراك در بورس عرضه و قرار شده است از سال آينده اين شركت توسط شركت سرمايه گذاري بانك ملي به عنوان بزرگترين سهامدار اين شركت اداره شود.

هفته گذشته محمد رضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در نامه اي به وزير نفت بر انتقال اين سه شركتهاي پتروشيمي اراك ، اصفهان و خارك به بخش خصوصي تاكيد كرده بود.

