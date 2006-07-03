افتتاح مدرسه ناتو در آذربايجان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آذرتاج چاپ آذربايجان، مدرسه بين المللي ناتو در قالب "هفته ناتو" از تاريخ 3 الي 8 ژوئيه (12 الي 17تير) در باكو پايتخت اين كشور برگزار خواهد شد.

به گزارش اين روزنامه، اين اقدام با حمايت بخش ديپلماسي عمومي ناتو و دولت آذربايجان سازماندهي شده است و در آن 70 دانش آموز، دانشجويان جوان و نمايندگاني از سازمان هاي غيردولتي از شوراي همكاري دولت هاي عضو اروپا- آتلانتيك ( يورو- آتلانتيك) گردهم جمع خواهند شد.

در اين واقعه همچنين متخصصاني از ناتو، استاد دانشگاه دفاع ملي آمريكا و همينطور سفيراني از شوراي همكاري دولتهاي عضو اروپا- آتلانتيك سخنراني خواهند كرد.