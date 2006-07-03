تردد خودروها در بزرگترين تونل شهري پس از 9 سال انتظار / گزارش مهر از روند آماده سازي تونل رسالت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، از ارديبهشت 76 ، هنگامي كه طرح اوليه تونل رسالت مطرح شد ، هيچ كس اطلاع دقيقي از سرنوشت اين تونل نداشت و نمي دانست چه زماني شاهد بهره برداري از اين تونل خواهد بود تا اينكه سرانجام پس از گذشت 3 هزار و 190 روز از آغاز عمليات اجرايي تونل رسالت ، يعني قريب به 9 سال بلاتكليفي ، شهردار تهران با اين شعار كه نبايد هيچ پروژه عمراني در تهران به حال خود رها شود ، به اين بي سر و ساماني پايان داد.

129 روز پيش روز شمار معكوس اين تونل به دستور قاليباف بر سر در اين پروژه نصب شد و در حالي كه مجريان اين پروژه به دستور مديريت شهري فقط 129 روز براي تكميل احداث تونل فرصت داشتند ، كار 3 شيفت بر روي اين پروژه را آغاز كردند.

اكنون بر اساس همين روزشمار بايد در 15 تيرماه جاري شاهد بازگشايي آزمايشي اين تونل بر روي خودروها باشيم.

موقعيت جغرافيايي تونل رسالت

تونل رسالت قسمتي از مسير بزرگراه شرقي - غربي رسالت است اين بزرگراه يكي از طولاني ترين و مهمترين محورهاي ارتباطي شرق وغرب تهران در محدوده شمالي وشمال مركز تهران محسوب مي شود .

اين تونل از نظر موقعيت جغرافيايي تقريبا در ميانه بزرگراه رسالت در حد فاصل دو بزرگراه آفريقا و كردستان و در مرز شمالي محدوده طرح كنترل ترافيك روزهاي پاياني احداث خود را طي مي كند بنابر اين با توجه به موقعيت مكاني اين تونل و حجم تردد سنگين وسايل نقليه در محورهاي موازي با آن شامل بزرگراه همت ، خيابانهاي شهيد بهشتي و مطهري در حال حاضر پيش بيني مي شود با شروع بهره برداري از آنها علاوه بر تكميل مسير بزرگراه رسالت و رفع نقصان آن در اندك زماني حجم وسايل نقليه خواهان استفاده از بزرگراه رسالت و اين تونل حتي از ظرفيت پيش بيني شده براي آنها نيز فراتر رود .

در نتيجه لازم است در حد امكان تمامي تجهيزات ، تاسيسات و تمهيدات لازم كه براي اين قبيل گذرگاهها در دنيا پيش بيني شده است در اين تونل نيز مورد استفاده قرار گيرد .

از آرژانتين تا كردستان در 3 دقيقه

تونل رسالت با 1900 متر طول ، داراي دو تونل باند رفت و برگشت با سه خط عبوري است كه طول تونل بزرگ 840 متر و تونل كوچك 150 متر است و دهانه داخلي تونل ها 5/13 متر ، قطر حفاري ‌ها 9/16 متر و شيب طولي خط پروژه در تونل هاي بلند 7/2 درصد و در تونل هاي كوتاه 4 درصد پيش بيني شده است و جهت تامين تردد در امتداد بزرگراه آفريقا يك پل به طول 81 متر و عرض 10 متر اجرا شده است و شهروندان مي توانند با بازگشايي اين تونل ميدان افريقا را تا بزرگراه حكيم در مدت زمان 3 دقيقه طي كنند.

به گفته مسئولين شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران تونل رسالت از نظر ترافيكي به سيستم هايي همچون نظارت تلويزيوني ، تشخيص خودكار حوادث ، تابلوها و علامات متغير خبري ، سيستم شمارشگر خودروها ، راهبندي هاي هوايي ، تلفن هاي اضطراري ، كنترل دسترسي ها ، تشخيص ارتفاع غير مجاز وسايل نقليه مجهز بوده است .

تونل رسالت مطابق با آخرين استانداردهاي جهاني

اما واقعا احداث اين تونل تا چه حد به استانداردهاي جهاني نزديك است ؟ به اعتقاد مجري پروژه تونل رسالت امكانات فني و تجهيزات ايمني و هشدار دهنده تونل رسالت ، مطابق با آخرين استانداردهاي روز جهان است .

ميرصادقي با بيان اينكه خريداري و نصب سيستم تهويه تونل رسالت از ابتداي امسال آغاز شده و طرف پيمانكار متعهد شده است كه جت ‌فن‌ها را در موعد مقرر تحويل دهد، مي گويد : سيستم هوشمند اعلام حريق با كمك نرم ‌افزار و سخت‌ افزار ، اتاق كنترل واقع شده در حريم غربي و شرقي تونل ، سيستم اعلام و اطفاي حريق با كنترل دوربين و سامانه‌ هاي هوشمند حرارتي ، سيستم خودكار كنترل دي ‌اكسيد كربن و حتي استخر آب براي تامين آب ، به هنگام وقوع حريق از ديگر تضمين‌هاي ايمني در نظر گرفته شده به هنگام بهره ‌برداي از تونل بزرگ رسالت است.

وي با تاكيد بر اينكه تلاش مي كنيم در اين پروژه كيفيت را فداي سرعت نكنيم ، تصريح مي كند : كارها بر اساس برنامه‌ ريزي‌ هاي صورت گرفته در حال پيگيري است و سعي ما بر اين است كه پايان اجراي پروژه در زمان مقرر لطمه ‌اي به كيفيت كار وارد نكند.

تونل رسالت جزء 10 تونل برتر دنياست

شركت اسپانيايي زيترن (zitron ) كه جزو سه شركت برتر دنيا در تامين تجهيزات تونل است اين تونل را به لحاظ كيفيت ، شاخص هاي ايمني و امكانات جزء 10 تونل برتر دنيا ناميده است .

مجري پروژه تونل رسالت در مورد قوس سقف تونل در قسمت هايي كه تنها 6 متر با سطح زمين فاصله دارد ، مي گويد : تمام تمهيدات ايمني چه در حداقل عمق خاك كه فاصله آن با قوس كامل تونل 6 متر است و چه در حداكثر عمق كه 24 متر است در ساخت تونل به بهترين شكل به اجرا در آمده است.

به گفته ميرصادقي ، بتن ‌هاي به‌ كار رفته در ساخت قوس تونل داراي مقاومت بسيار بالا و مقاوم شده است.

ميرصادقي به تلاش شبانه روزي تك تك عوامل اجرايي اين پروژه اشاره كرده ومي گويد : با توجه به دستور صريح شهردار تهران در مورد مديريت زمان و انجام سه شيفت كارها، ما تجهيزات پخت بتن را به كارگاه منتقل كرديم تا حتي در سرماي سخت شب‌هاي زمستان كار متوقف نشود.

به گفته وي بتن‌ريزي قسمت‌هاي مختلف با دقت تمام و با محاسبه‌هاي كاملا علمي و دقيق انجام شده به طوريكه عمليات پخت بتن را با بخار و تحت شرايط خاصي از هفت ساعت به 48 ساعت تقليل داديم بدون اين‌كه كيفيت دچار كوچكترين مشكلي شود.

مجري پروژه تونل رسالت در خصوص استحكام اين تونل استدلال جالبي دارد مبني بر اينكه استحكام تونل به اندازه ‌اي است كه هم ‌اكنون به راحتي مي ‌توان در هرجاي سطح فوقاني تونل، يك ساختمان بزرگ 15 طبقه بنا كرد.

آغاز تردد در تونل رسالت

به گزارش مهر ، در حالي كه پس از 9 سال چشم انتظاري همه شهروندان تهراني بي صبرانه انتظار افتتاح تونل رسالت را مي كشند ، شهردار تهران از افتتاح آزمايشي اين تونل آن هم با تردد محدود خودروها از 15 تيرماه خبرمي دهد .

مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران نيز در خصوص دليل ايجاد اين محدوديت در دوره آزمايشي افتتاح اين پروژه مي گويد : طرح تردد آزمايشي يك هفته اي در تونل رسالت به طور عمده به سنجش ميزان بار ترافيك و هدايت و كنترل آن مربوط مي شود.

دكتر مسعود نصر در خصوص ساعت تردد آزمايشي در تونل رسالت نيز مي افزايد : تردد آزمايشي خودروها كه در طول يك هفته انجام خواهد شد در طول روز است و ساعت دقيق تردد خودروها متعاقبا از سوي سازمان حمل و نقل و ترافيك اعلام خواهد شد.

وي تصريح مي كند : آموزش نكات ايمني تا جايي كه مربوط به چگونگي تردد و مقدار سرعت و نحوه سبقت گيري خودروها مي شود با استفاده از تبليغات شهري و رسانه هاي گروهي به اطلاع شهروندان تهراني مي رسد.

به گفته نصر سيستم هاي كنترل هوشمند نصب شده در تونل رسالت علاوه بر نمايش ميزان و حجم بار ترافيكي ، غلظت آلاينده ها و وضعيت آلودگي حاصل شده از تردد خودروها را به صورت خودكار نمايش مي دهند.

به گفته وي ، چنانچه وضعيت آلودگي هوا و ميزان غلظت آلاينده هاي درون تونل از حد مجاز فراتر رود از افزايش بار ترافيكي و ورود خودروها به درون تونل جلوگيري خواهد شد.

اينك به گفته مديريت شهر تهران كمتر از 4 روز ديگر تونل رسالت آغوش خود را بر روي رانندگان پايتخت نشين خواهد گشود و بايد منتظر بود و ديد كه آيا افتتاح تونل رسالت خواهد توانست مشكلي از گره كور ترافيك تهران را باز كند.



