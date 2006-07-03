آموزش و پرورش به عنوان حوزه تخصصي باور نشده است

دكتر منيره رضايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: نداشتن نگاه تخصصي و بنيادين به آموزش و پرورش موجب شده بسياري از ضوابط و قوانين مندرج در آئين نامه هاي احراز پست هاي مديريتي ، جاي خود را با روابط عوض كند.

عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات تعليم و تربيت در پاسخ به ميزان جدي گرفته شدن شرايط آئين نامه اي استخدام معلمان و مديران در آموزش و پرورش ، گفت: در سيستم تعليم و تربيتي نيز مانند ساير دستگاه ها صد درصد شاغلان داراي شرايط واقعي احراز شغل خود نيستند.

وي آموزش و پرورش را بنيادي نهادي و سرنوشت ساز دانست و اضافه كرد: ابعاد گوناگون اين بنياد تحت تاثير عوامل گوناگون قرار گرفته و به همين دليل دانش تصدي مشاغل مختلف از معلمي گرفته تا مديريت و... زير سئوال رفته است.

رضايي يادآور شد: براي رسيدن به شرايط مطلوب نيازمند تغييرات اساسي سياست گذاري در نگرش هاي موجود انتخاب مديران و معلمان هستيم ، چرا كه بر اساس اصل پذيرفته شده آموزش و پرورش ؛ معلم تنها منشاء هر تغييري است و تا در اين زمينه تغييرات درستي به وجود نيايد تمامي رشته هاي در نظر گرفته شده پنبه خواهد شد.