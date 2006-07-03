براي مستضعفين جهان كرامت انساني قائل هستيم

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، عضو صندوق دانشجويي كمك به نابودي اسرائيل در كنفرانس خبري مشترك با نماينده حماس در تهران كه در واكنش به حمله وحشيانه رژيم صهيونيستي به نوار غزه عصر امروز در دفتر اين گروه فلسطيني برگزار شد، گفت : وقايع اخير در فلسطين دليل ديگري براي سقوط امپراتوري غرب است.

مرتضي كيا تاكيد كرد: ما در صندوق كمك به مردم فلسطين به دنبال جمع آوري كمك هاي مادي براي دولت حماس هستيم و اين به معناي احتياج آنان نيست، بلكه اين يك حركت نمادين است براي اينكه نشان دهيم براي حمايت از مردم مظلوم فلسطين محكم ايستاده ايم.

عضو صندوق دانشجويي كمك به نابودي اسرائيل اظهار داشت : ما در حيطه مرزها براي انسانها ارزش قائل نيستيم، بلكه براي انسانها و مستضعفين جهان در همه مرزها، رنگها و نژادها كرامت انساني قائليم و بازهم تاكيد مي كنم اين يك حركت نمادين براي نشان دادن همسويي و همدلي دانشجويان ايراني با مردم فلسطين است.