آنهايي كه پرچم اسراييل را درخاك خود برافراشته اند ،حق انتقاد از عراق را ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر ، جلال طالباني درگفتگو با روزنامه الوطن عربستان با بيان اين مطلب در پاسخ به اينكه در برخي محافل عربي اين سخن رواج دارد كه سني ها احساس مي كنند كه نقش سياسي كه از آن برخوردار بودند احتمالا كاهش پيدا كند ، اظهار داشت : طبيعي است كه جايز نيست ، اقليت تا قيامت حكومت كند ، سني ها تنها 15 درصد جمعيت عراق را در برمي گيرند، آيا جايز است كه 20 درصد بر عراق حكومت كنند ؟ در حالي كه اين اقليت ازتمام حقوق و تمام احترام برخوردارند و جايز نيست تا ابد اين امتياز باقي بماند مثلا شهر شيعه نشين تكريت پيش از دوران پادشاهي و جمهوري در دوران صدام متحمل رنج فراوان شد و دهها تن از افسران و وكلا و پزشكان اين شهر در زمان صدام كشته شدند.

وي درباره اينكه با حكومت كردستان چگونه تعامل مي شود ، اظهارداشت : اين شايعه در برخي محافل دوستان ما به وجود آمده كه سرنگوني صدام منجر به تشكيل حكومت كردستاني مستقل خواهد شد ، بر عكس ما به بغداد بازگشتيم و از بخش اعظم حقوق خود عقب نشيني كرديم مثلا اينكه مستقل نباشيم و حقوق حاكميت را براي دولت مركزي مانند حق رياست ، ارتش و روابط خارجي و پول و اموال عمومي قائل شويم تمام اينها به حاكميت متعلق است كه ما از آن دست برداشتيم به خاطر اينكه ما تاكيد مي كنيم كه خواستار وحدت عراق هستيم.

طالباني افزود ، مايلم نكته اي را بگويم بسياري از اينكه عراق بر اساس فدرالي اداره شود نگران هستند در حالي كه چنين سيستمي در امارات ، پاكستان ، كانادا ، اتريش ، انگليس وجود دارد و فدرالي چيز وحشتناكي نيست .

وي درباره دلايل مخالفت با حضور نيروهاي تركيه در عراق گفت : علت مخالفت ما با حضور نيروهاي تركيه و كشورهاي همسايه به عراق اين است كه ما امنيت و ثبات را از دست داده ايم و معتقديم كه اين مساله تنها به دست عراقي ها امكان پذير خواهد بود ما با حضور نيروهاي همسايه و غيره مخالف هستيم ، حتي نظاميان آمريكايي هرگز نمي توانند امنيت را در عراق برقراركنند ، ما گفتيم آمريكايي ها فقط رژيم صدام را سرنگون كردند اما آنها نخواهند توانست بر عراق حكومت كرده امنيت را بدون كمك گرفتن از عراقي ها و نيروهاي عراقي برقرار كنند ما با همه كشورهاي همسايه دوست هستيم .







رئيس جديد شوراي حكومت انتقالي عراق گفت : واقعيت اين است كه حملات تبليغاتي ظالمانه اي بر ضد عراق در حال انجام است ، موضع ما در مورد اسراييل بسيار روشن است ، من حتي در كنفرانس راهبردي بين المللي در رم كه شيمون پرز هم حضور داشت گفتم اگر اسراييل به تصميمات كنفرانس سران عرب در بيروت و به ويژه طرح عربستان گردن نهد آنگاه كشورهاي عربي با اسراييل وارد رابطه خواهند شد و من تاكيد مي كنم ،اسراييل هيچ نقش و نفوذي در عراق ندارد.

رهبر اتحاديه ميهني كردستان ،اظهارات فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه راكه گفته بود ، تنها استفاده كننده و سود برنده از اشغال عراق ، آمريكا، اسراييل و كردها هستند ، به باد انتقاد گرفت .

طالباني افزود : اين اشتباه عجيب از سوي الشرع غير منتظره بود درحالي كه حتي برخي مسوولان سوري تصريح كردند كه سوري ها اولين كساني بودند كه از سرنگوني رژيم صدام و از توطئه هاي صدامي و تروريستي وي راحت شدند.

كويت نيز استفاده كرد ، ايران و تمام اعراب استفاده كردند ، من بر عكس الشرع معتقدم كه اسراييل از وجود صدام بسيار بيشتر از زمان كنوني استفاده برد ، زيرا صدام همبستگي عربي را از هم گسيخته بود و دشمني را ميان اعراب ايجاد كرده بود زيرا عراق قادر به انجام اقدامي بر ضد اسراييل نبود.

طالباني تصريح كرد ، اولين كساني كه از آزادي عراق سود بردند ، ملت سوريه هستند كه از توطئه هاي رژيم صدام راحت شدند.

به گفته طالباني حملات مسلحانه را گروهي ازاعضاي القاعده و انصار الاسلام با همكاري بقاياي رژيم صدام از طريق عزت ابراهيم الدوري معاون صدام و برخي افسران اطلاعاتي سابق عراق رهبري مي كنند.

وي درادامه با انتقاد از عملكرد رسانه هاي عربي اظهار داشت : اين رسانه ها حقايق را منتقل نمي كنند و تنها عملكرد و فعاليتهاي سازمانهاي تروريستي را منتقل كرده و نام مقاومت بر آن مي گذارند و اين اهانتي به مقاومت است زيرا جنايتكاراني كه افراد بيگناه را به خاك و خون مي كشند مقاوم نيستند ، و اين اهانت به ملت عراق و قانون بين المللي است زيرا اين عمليات ها جنايتكارانه است .

رهبر اتحاديه ميهني كردستان عراق با تاكيد بر ناتواني آمريكايي ها در برقراري امنيت در عراق گفت : آمريكايي ها راه برقراري و حفظ امنيت را در عراق به خوبي بلد نيستند و به اعتقاد من اگر امنيت به وزارت كشور و شوراي حكومت انتقالي واگذار شود ما مي توانيم اوضاع را بسياربهتر از وضع كنوني آن اداره و كنترل كنيم .

وي در مورد صدام گفت ، حتي موقعي كه صدام رئيس جمهور بود به طور پنهاني زندگي مي كرد ، او براي خود دهها قصر ساخته بود و هيچ كس نمي دانست شبها كجا مي خوابد حتي فرزندانش نمي دانستند صدام كجاست ، او 14 كاخ مجلل ساخته بود و هيچ كس نمي دانست به كدام كاخ مي رود ، او در زندگي پنهاني درداخل دولت سازمان يافته سري زندگي مي كرد و ما معتقديم به زودي او را دستگير خواهيم كرد ، اينكه برخي از مردم مي گويند آمريكايي ها از محل اختفاي صدام اطلاع دارند اما دوست دارند هنگام انتخابات رياست جمهوري وي را دستگير كنند ، صحت ندارد.

وي در مورد مقتدي صدر گفت ، صدر هيچ خطري ندارد و تنها از حمايت اقليت محدودي برخودار است ، ثانيا اگر مقتدي صدر حق خود را در فضاي دمكراتيك كنوني عراق دنبال مي كند هيچ اشكالي ندارد و حتي اگر حكومت سايه تشكيل بدهد اهميتي ندارد ، من نگراني از اين پديده ندارم و معتقدم از راههاي مسالمت آميز و گفتگو مي توان با مقتدي صدر به تفاهم رسيد.

طالباني در پاسخ به سوال الوطن در مورد ادعاي گروههاي سني مبني بر كاهش نقش سني ها در عراق گفت : به صراحت مي گويم در شوراي حكومت انتقالي در مقابل دو شيعه دو سني وجود دارد و هيچ تبعيضي وجود ندارد، مشكل اين است كه اعراب ، ما اكراد را سني به حساب نمي آورند ، اكنون تمام اقدامات تبعيض آميز و تفرقه افكنانه بعثي ها از بين رفته است همه عراقي ها در مقابل قانون برابرند حتي در شوراي وزيران تركيب وزيران بر اساس تعريف شيعه يا سني صورت نگرفت ، هيچ گونه تبعيض وجود ندارد در مقابل هر 13 شيعه 12 سني در شوراي انتقالي وجود دارند.

رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق در مورد اينكه در اجلاس سوسياليستي بين المللي در برزيل از نقش بزرگ اسراييل و نفوذ آن به عراق سخن گفته شد ، گفت ، اين كنفرانس به اجلاسي براي دوستي با اعراب و انتقاد از اسراييل تبديل شده بود ، به ويژه از سوي نمايندگان كشورهاي اسكانديناوي از جمله نروژ.

طالباني تصريح كرد، اسراييل هيچ نقشي در عراق ندارد، برخي روزنامه هاي اردني از نقش و نفوذ اسراييل در عراق خبر داده بودند ، به آنها گفتم ، آنهايي كه پرچم اسراييل در پايتختشان برافراشته شده است حق انتقاد از عراق را ندارند زيرا عراقي ها پرچم اسراييلي در خاك خود بر افراشته نكرده اند.

طالباني در پايان از تمايل عراق به عضويت در شوراي همكاري خليج فارس و تقويت و گسترش روابط با كشورهاي عضو اين شورا خبر داد.



