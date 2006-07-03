حضور مردم عراق در انتخابات آزاد پيامي بزرگ براي جهان اسلام، دنياي غرب و اشغالگران داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حداد عادل عراق را كشوري با سابقه طولاني در تمدن بشري و مهد و مركز تمدن اسلامي در طي قرون متمادي خواند و با اشاره به مشتركات فراوان در كشور در زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و ديني و نيز پيوندهاي عاطفي و دولتي ميان دو ملت بر تقويت و تحكيم مناسبات فيمابين در عرصه هاي گوناگون تاكيد كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي وحدت، استقلال، يكپارچگي، تماميت ارضي و امنيت و رفاه عراق را خواست جمهوري اسلامي ايران توصيف و آمادگي كامل كشورمان را براي در اختيار قرار دادن امكانات خود براي تحقق اهداف ياد شده درعراق را مورد تاكيد قرار داد.

حداد عادل حضور مردم عراق در انتخابات آزاد و برگزيدن دولت و مجلس ملي و مردمي را داراي پيامي بزرگ براي جهان اسلام، دنياي غرب و اشغالگران دانست و ضمنا ابراز اميدواري نسبت به تحكيم پيوندهاي دولتي و برادري ميان شيعه و سني بر هوشياري ملت و دولت عراق در برابر توطئه هاي دشمنان جهان اسلام كه بدنبال ايجاد تفرقه و ناامني در عراق هستند تاكيد كرد.

وي با اشاره به تاريخ طولاني مجلس در ايران و تشريح روند قانونگذاري در كشورمان آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي انتقال تجربيات و تحقيقات خود در اين عرصه به مجلس ملي عراق را اعلام كرد.

در ادامه اين ديدار،دكتر المشهداني رئيس مجلس ملي عراق نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور در كشورمان اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران تنها كشوري است كه توانسته است هويت اسلامي خود را در دنياي امروز حفظ كرده و باتحكيم و نهادينه كردن مباني ديني خود به عنوان كشوري متمدن و پيشرو در جهان امروز ظاهرشود.

رئيس مجلس ملي عراق روابط فيمابين دو كشور را بسيار مستحكم و برادرانه خواند وخواستار تقويت و تحكيم هر چه بيشتر اين روابط در زمينه هاي مختلف شد.

محمود المشهداني همچنين با اشاره به نقش موثر و برجسته پارلمان عراق در روند توسعه و پيشرفت اين كشور بر ضرورت همكاري هاي نزديكتر پارلماني ميان دو كشور و استفاده از تجربيات مجلس شوراي اسلامي در عرصه قانونگذاري تاكيد كرد.