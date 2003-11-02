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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۴۶

محمد رضايي نماينده بيجار:

چرا اجازه مي دهيد معاون استاندار مصوبه مجلس را لغو كند

نماينده بيجار در جلسه علني امروز مجلس در تذكري آئين نامه اي گفت: هيات مركزي نظارت بر انتخابات به استناد ماده 59 قانون انتخابات،8 صندوق آراي انتخابات شوراي اسلامشهر را باطل كرد اما معاون استاندار تهران مصوبه مركزي نظارت را لغو كرده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، محمد رضايي با تاكيد بر اينكه اقدام معاون استاندار تهران غير قانوني است خطاب به هيات رئيسه گفت: بايد از مصوبات مجلس دفاع كنيد.
محمد رضايي افزود: اگر معاون استاندار مصوبه مجلس را مي تواند ناديده بگيرد، پس در مجلس را ببنديد.
كروبي در پاسخ به وي گفت: اين موضوع را پيگيري مي كنم.
کد مطلب 34803

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