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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۱۴

منصور برزگر در كنفرانس مطبوعاتي

منصور برزگر در كنفرانس مطبوعاتي

منصور برزگر ، مربي شاخص كشتي آزاد ايران روز چهارشنبه هفته جاري در يك كنفرانس خبري شركت و به سئوالات خبرنگاران پاسخ ميدهد.

به گزارش خبرنگار" مهر"، برزگر كه براي هدايت تيم ملي كشتي آزاد ايران با محمد رضا طالقاني ، رييس فدراسيون كشتي به توافق رسيده است ، بنا دارد در اين كنفرانس خبري برنامه ها ي خود را ارايه كند.
قهرمان سابق كشتي آزاد جهان به همراه طالقاني در اين كنفرانس خبري كه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در سالن آمفي تئاتر دفتر امور مشترك فدراسيون ها آغاز خواهد شد ، شركت ميكند.
برزگر كه سابقه سرمربيگري تيم ملي كشتي آزاد ايران در چندين دوره مسابقات المپيك و جهان را دارد پس از كش و قوس هاي فراوان و مذاكرات متعددي كه بين فدراسيون كشتي و كميته ملي المپيك با وي صورت گرفت ، مجددا مسووليت هدايت تيم ملي كشتي آزاد ايران در بازيهاي المپيك آتن را بر عهده گرفت.

 

کد مطلب 34804

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