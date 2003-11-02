66/5 درصد توليد ناخالص اتريش به صنعت بيمه اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، در سال 2000 ميلادي مجموع حق بيمه هاي دريافتي از بيمه هاي اشخاص چهار ميليارد و 65 ميليون دلار بود كه 33/0 درصد بازار جهاني را به خود اختصاص داد و در جايگاه بيست و سوم صنعت بيمه جهاني قرار گرفت.

اتريش در بيمه هاي اموال با دريافت پنج ميليارد و 776 ميليون دلار حق بيمه و مالكيت 63/0 درصد در بازار جهاني بيمه ، رتبه هفدهم را داشت.

اين كشور 44/0 درصد بازار جهاني بيمه را با دريافت 10 ميليارد و 741 ميليون دلار را به خود اختصاص داد.

بيمه نامه هاي متداول در اتريش بيمه مسووليت ثالث اتومبيل، غرامت كاركنان ، مسووليت شخص ثالث هوايي، مسووليت محصولات براي شركت هاي داروسازي، غرامت حرفه اي براي برخي حرفه هاي خاص و مسووليت آلودگي ها است.

ماليات حق بيمه و غيره كه توسط بيمه شده پرداخت مي شوند تنها 11 درصد است، مدت بيمه نامه ها معمولا 10 ساله بوده به استثناي اتومبيل كه هر سال تمديد مي شود.

در سال 2001 ميلادي توليد ناخالص داخلي اتريش بالغ بر 220 ميليارد دلار بود كه رشد 2/1 درصدي را نشان مي دهد.

سرانه توليد نا خالص داخلي 27 هزار دلار است. از جمعيت هشت ميليون و 169 هزار و 929 نفري اتريش حدود چهار ميليون و 300 هزار مشغول به كار هستند كه 67 درصد در خدمات، 29 درصد در صنعت و چهار درصد در كشاورزي و جنگلباني مشغول به كارند. در اين سال نرخ بيكاري اتريش 8/4درصد و نرخ رشد تورم 6/2 درصد بود.