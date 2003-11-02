توانمند سازي تشكل هاي غير دولتي، از وظايف دولت است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان ملي جوانان الهه كولايي در جمع تعدادي از سازمانهاي غير دولتي جوانان استان تهران با بيان اينكه امروزه بازيگران جديدي چون سازمانهاي غير دولتي در كنار دولتها به ايفاي نقش مي پردازند ، افزود : امروزه NGO ها به فاكتوري تعيين كننده براي تبيين ارزشها و چارچوبهاي جديد جامعه بين الملل تبديل شده اند ، اين در حالي است كه سازمانهاي غير دولتي ايران به رغم اينكه حرف زيادي براي گفتن دارند از حضور در عرصه جهاني باز مانده اند .

وي آموزش و توانمند سازي تشكلهاي غير دولتي را عاملي در جهت ايفاي وظيفه اين نهادها به طور شايسته در داخل كشور و ورود آنها به جامعه جهاني دانست و اين امر را از جمله وظايف دولت خواند .

وي تاكيد كرد : به دليل اينكه امكانات و ابزارهاي ايجاد ساز و كار مناسب براي فعاليت NGO ها در نزد قدرت سياسي متمركز است، طبيعتا حكومت و دولت بايد در اين زمينه ايفاي نقش كند .

كولايي بر استقلال نهادهاي مدني از دولت تاكيد كرد و گفت : سازمانهاي غير دولتي اساسا ابزاري براي مهار ، كنترل و تاثير گذاري بر رفتار حكومتها هستند و اگر قرار باشد اين جهت معكوس شود اين پديده كاركرد طبيعي خود را از دست خواهد داد .

وي با اشاره به فقدان قوانين مناسب براي حمايت از تشكلهاي غير دولتي ، از تلاش مجلس براي تدوين اين قوانين خبر داد.