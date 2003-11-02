پاسخ امامي راد به تذكر آئين نامه اي شمس وهابي

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، علي امامي‌‏راد در اين نامه درباره موضوع شكايات خود از احمد پورنجاتي، محسن آرمين و فاطمه راكعي توضيحاتي ارائه كرد.

علي امامي راد نماينده كوهدشت، توضيح داد: بنده از آقاي پورنجاتي به خاطر اهانتي كه ايشان در جلسه علني نسبت به من روا داشتند، شكايت كردم. آقاي پورنجاتي در جلسه علني مجلس بنده را " شعبان بي‌‏مخ" خطاب كردند كه در تلكس خبرگزاري و بيشتر روزنامه‌‏ها آمده بود.

وي ادامه داد: آقاي پور نجاتي چند نفر را واسطه كرد كه بنده رضايت بدهم، اما من قبول نكردم. بعد از آن چه اتفاقي رخ داد نمي‌‏دانم، گويا ايشان عليه بنده شكايت كرد. متأسفانه قاضي ايشان را كه مجرم بود تبرئه و بنده را كه فراموش كرده بودم در جلسه دادگاه حاضر شوم به خاطرشكايت ساختگي آقاي پورنجاتي به پرداخت 70 هزار تومان جريمه محكوم كرد كه همان موقع به آقاي محسني اژه‌‏ اي رياست محترم مجتمع قضايي اعتراض كردم.

امامي راد يادآور شد: با اينكه حكم را جفايي به خود مي‌‏دانستم به حرمت قوه قضائيه سكوت كردم و آقاي پورنجاتي كه به ناعادلانه بودن به روند پرونده ترديد نداشتند بدون درخواست بنده اعلام رضايت كتبي نمودند.

امامي راد همچنين در پاسخ به مصاحبه محسن آرمين درباره حكمش و نيز با اشاره به تذكر آيين نامه‌‏اي امروز شمس‌‏الدين وهابي در رابطه با اين حكم، گفت: بنده از آقاي آرمين به خاطر توهين و هتاكي در جلسه علني مجلس شكايت نمودم. دادگاه آقاي آرمين را احضار و ايشان در جلسه اول دادگاه اعتراف كرده و گفته بود اين حرف‌‏ها را به امامي راد گفته‌‏ ام و ايشان حقش بيش از اين اهانت‌ هاست، 32 نفر از نمايندگان مجلس مكتوب شهادت داده ‌‏اند كه آقاي آرمين به اينجانب هتاكي و فحاشي نموده است.

نماينده كوهدشت تاكيد كرد: نوار ويدئويي برخورد هتاكانه و فحاشي‌‏هاي غير مسئولانه عده‌‏ اي از نمايندگان مجلس به رهبري آقاي آرمين در مجلس و دادگاه موجود است.

وي همچنين گفت: شكايتم را نسبت به خانم فاطمه راكعي به خاطر زن بودن ايشان كان لم يكن اعلام نمودم.







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