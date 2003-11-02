30 واحد مزاحم و آلاينده در مهر ماه پلمپ شد

مهندس محمد حسن پيراسته در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود: گشت هاي زيست محيطي اين اداره كل با دريافت تعداد 143 شكايت كتبي و تلفني شهروندان تهراني از 234 مورد واحد صنعتي و تجاري جهت رسيدگي به شكايات يا پايش و بررسي ميزان آلودگي بازديد به عمل آوردند كه به 108 مورد آن رسيدگي شده است.

وي با اشاره به اينكه اداره محيط زيست استان تهران پس از انجام بررسي هاي لازم براي 112مورد از واحد هاي مزاحم و آلاينده اخطاريه صادر كرده است ، تصريح كرد: 21 مورد از اين اخطاريه ها براي صنايع شيميايي اعم از توليد كنندگان مواد شوينده ، پلاستيك سازي ، قير سازي، توليد زغال، قالبكاري ، رنگ كاري و باطري سازي صادر شد ومابقي نيز شامل صنايع فلزي 8 مورد ، انبار مصالح ساختماني و سنگبري 4 مورد، صنايع غذايي 12مورد، مجتمع تعمير گاهي 6 مورد، جايگاه گاز مايع 2مورد ، ريخته گري45 مورد وغيره است .

مدير كل اداره محيط زيست استان تهران در ادامه اظهار داشت: در مهرماه امسال از 18 مورد واحد آلاينده نمونه برداري صورت گرفته و همچنين 22 واحد ديگر نيز به خاطر توليد آلودگي صوتي مورد بررسي قرار گرفته اند.