امروز دو هليكوپتر ارتش آمريكا در عراق سقوط كرد

به گزارش خبرگزاري مهر شبكه خبري "العربيه " ازعراق گزارش داد: يك فروند هليكوپترارتش آمريكا كه درفرودگاه شهر بغداد سقوط كرد به احتمال قوي هدف يك فروند راكت قرار گرفته است.

براثر سقوط اين هلي كوپتر دو نظامي آمريكايي كشته و دستكم 20 تن ديگر زخمي شدند .

همچنين شبكه خبري "بي بي سي" اعلام كرد: يك فروند هليكوپترديگر آمريكا ساعتي پيش درنزديكي شهر فلوجه سقوط كرده ولي هنوز علت سقوط و شمار تلفات اين حادثه مشخص نشده است .

هم اكنون نيروهاي آمريكايي درمحلهاي سقوط هليكوپترها متلاشي شده مستقر شدند و فرودگاه شهر بغداد به طور كامل تحت محاصره نيروهاي آمريكائي است وآنها اجازه ورود به محدوده فرودگاه را به هيچ كس نمي دهند.

به گفته شاهدان، صداي آژيرخطر آمبولانس هايي كه درحال حركت به سوي اين فرودگاه هستند درسطح شهر شنيده مي شود.

هنوزهيچ گروهي مسئوليت حمله به اين هليكوپترها را به عهده نگرفته است اما مقامات نظامي آمريكا اين گونه حملات را به گروههاي مسلح به ويژه طرفداران صدام نسبت مي دهند.

يك سخنگوي نظاميان آمريكايي درعراق هدف اصلي از اين حمله را مختل كردن پرواز هليكوپترها وهواپيماهاي آمريكايي اعلام كرد.