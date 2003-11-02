همايش مديران و مسئولان تحقيقات دفاعي كشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، اين همايش با هدف تقويت جنبش نوآوري دفاعي، كاهش استراتژيك هزينه تحقيقات و توسعه فناوري دفاعي، سرعت بخشيدن به فرايند تحول صنايع دفاعي و معرفي فناوري ها و دستاوردهاي تحقيقاتي به كارآفرينان برگزار شد.

بر اساس اين گزارش، در اين همايش ارزش هاي بنيادين اين گونه تحقيقات شامل نوآوري، سبك سازي و چالاك سازي صنايع دفاعي و ابداع راههاي ميان بر مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اين همايش همچنين به مقوله فن بازار به عنوان سازوكارهايي نو براي مبادله و تجارت فناوري بين سازمانهاي مختلف با هدف ايجاد، روان سازي و بيشينه سازي جريان فناوري پرداخته شد.

محمد مهدي نژاد دبير همايش با تاكيد بر اينكه بايد پيشتاز فناوري هاي دفاعي باشيم، گفت: در بخش فناوري كه محور قدرت هر كشور است ناگزير به دستيابي به آن هستيم تا صاحب نقشي درجهان باشيم.

وي افزود: در برنامه چهارم توسعه وچشم انداز20 ساله نظام نيز كه به تصويب و تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، بر اين نكته تاكيد شده است.

دبير همايش مديران تحقيقات دفاعي خاطرنشان كرد: براي دستيابي به اين مهم بايد شيوه هاي مطلوب را براي آن ايجاد كنيم، از سويي فن بازار نوعي بهره برداري مطلوب از اين تحقيقات است كه به عنوان يك ضرورت بايد به آن پرداخت.

مهدي نژاد تاكيد كرد: در اين راه مي توانيم الگوهاي ساير كشورها را بررسي كنيم و با توجه به شرايط خودمان راهي نوين را بيابيم.

وي ادامه داد: تحقيقات و فناوري دفاعي امروز موضوعيت مناسبي يافته است و امروز ما در زمينه اين تحقيقات حرفي براي گفتن داريم و بايد در راه گسترش آن گام برداريم.

در ادامه اين همايش مهندس علي ملكي فر طراح و ارايه كننده اولين پروژه فن بازار تحقيقات فناوري به تشريح اين طرح و راههاي عملي كردن آن پرداخت.



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