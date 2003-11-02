شهروندان تهراني مواظب ماموران قلابي شركت آب و فاضلاب باشند

به گزارش خبرگزاري مهر ، روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد : برخي افراد سود جو با مراجعه به منازل مسكوني به عنوان ماموران شركت آب و فاضلاب وجوهي را به عناوين مختلف از مردم دريافت كرده اند كه شهروندان تهراني بايد مواظب اين ماموران قلابي باشند.

اين گزارش مي افزايد : ماموران اين شركت تحت هيچ عنواني حق دريافت وجوه نقد را ندارند و كليه هزينه هاي مربوط به انشعاب آب بها و غيره بايد به حسابهاي بانكي شناخته شده كه از طريق مراجع رسمي اعلام مي شود واريز گردد .

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب همچنين از شهروندان خواست : از آنجا كه برخي از افراد به بهانه هاي مختلف به منازل و مجتمعها مراجعه مي كنند و با خدعه و نيرنگ تقاضاي وجوه مختلفي را دارند ، هيچگونه پول نقدي به آنها پرداخت نكنند و فرد درخواست كننده وجه را به مراكز انتظامي معرفي كنند .