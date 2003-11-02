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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۳۸

شهروندان تهراني مواظب ماموران قلابي شركت آب و فاضلاب باشند

شركت آب و فاضلاب نسبت به مراجعه برخي افراد سودجو به عنوان مامور اين شركت به درب منازل شهروندان هشدار داد .

به گزارش خبرگزاري مهر ،  روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد :  برخي افراد سود جو با مراجعه به منازل مسكوني به عنوان ماموران شركت آب و فاضلاب وجوهي را به عناوين مختلف از مردم دريافت كرده اند كه شهروندان تهراني  بايد مواظب اين ماموران قلابي باشند. 

اين گزارش مي افزايد : ماموران  اين شركت تحت هيچ عنواني حق دريافت وجوه نقد را ندارند و كليه هزينه هاي مربوط به انشعاب آب بها و غيره بايد به حسابهاي بانكي شناخته شده كه از طريق مراجع رسمي اعلام مي شود واريز گردد .

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب  همچنين از شهروندان خواست   : از آنجا كه برخي از افراد به بهانه هاي مختلف به منازل و مجتمعها مراجعه مي كنند و با خدعه و نيرنگ تقاضاي وجوه مختلفي را دارند ، هيچگونه پول نقدي به آنها  پرداخت نكنند و فرد درخواست كننده وجه را به مراكز انتظامي معرفي كنند .

 

کد مطلب 34820

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