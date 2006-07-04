فعاليت هاي پليس 110 براي ارتقاي رضايتمندي مردم بازنگري شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، حسن بيادي امروز دردويست و چهل و ششمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين مطلب ادامه داد: تهران از امن ترين شهرهاي دنيا محسوب مي شود وپليس علاوه بر فعاليت در عرصه هاي امنيتي و انتظامي درمباحثي چون كاهش آسيب هاي اجتماعي، جمع آوري متكديان، امنيت پارك ها، چهارشنبه سوري و حمل ونقل روان نيز اقدامات قابل توجهي انجام داده است.

وي درباره نحوه علمكرد پليس 110 تصريح كرد: از آنجا كه ميزان رضايت مردم از اين سيستم تا حدي كاهش يافته است در اين زمينه نيازمند بازنگري هايي هستيم.

نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص كانكس هاي ايجاد شده در محلات خاطر نشان ساخت: نيروي انتظامي بايد به جاي گسترش اين كانكس ها، درصدد افزايش امنيت پايتخت بااستفاده از روش هاي غيرمحسوس باشد و اين امر درخواست بسياري از شوراياري ها است.

بيادي سطح نيروهاي داخل اين كانكس ها را در حدي دانست كه بتوانند دراين خصوص عملكرد مطلوبي داشته باشند.