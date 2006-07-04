كتابهاي ناشران شهرستاني در تهران بايكوت مي شود

سارا رهبري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : ناشران شهرستاني مجبور به دريافت وجه در مقابل چاپ كتاب هستند و گاهي برخي از اين ناشران كتاب را به صورت قسطي براي نويسنده چاپ مي كنند. اما مشكلي كه براي اين گونه فعاليت ها وجود دارد اين است كه پخش هاي كتاب حاضر به توزيع كتاب ناشران ديگر نيستند.

وي در ادامه تصريح كرد : هم اكنون نشر كشور در اختيار ابرقدرت هايي قرار دارد كه به جز منافع كلان اقتصادي خود به چيز ديگري فكر نمي كنند و كسي را هم در اين گردونه وارد نمي كنند.

مدير نشر رزنگار زنجان ادامه داد : اگر ناشري شهرستاني علاقه مند به فعاليت سالم اقتصادي در اين زمينه باشد هرگز امكان فعاليت نمي يابند.

وي در ادامه افزود : سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه نشر كتاب به كندي صورت مي گيرد و بسيار كم پيدا مي شوند علاقه منداني كه بخواهند وارد صنعت كتاب شوند و در اين زمينه سرمايه خود را به خطر بياندازند.

مدير نشر رزنگار زنجان خاطر نشان كرد : هيچ سرمايه گذاري در حال حاضر با حضور در عرصه نشر و كتاب خطر نمي كنند زيرا ريسك سرمايه گذاري در اين حوزه زياد است و معمولا از فعاليت در اين زمينه صرف نظر مي كنند. اگر مي خواهيم كه نشر كشور توفيق پيدا كند بايد اول از همه مساله توزيع كتاب را حل كنيم و دولت بايد در اين زمينه چاره اي بيانديشد.